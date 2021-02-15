Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, nerelidir? TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru
Son dakika haberine göre, TÜİK Başkanı Muhammed Cahid Şirin görevinden alındı. Yerine başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. Peki Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, nerelidir?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atandığı bildirildi. Kuruluştan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır." denildi.
Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.
2009 yılında Merkez teşkilatımız bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad DOSDOĞRU; 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babasıdır.