  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, nerelidir? TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru
Biyografi

Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, nerelidir? TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru

Son dakika haberine göre, TÜİK Başkanı Muhammed Cahid Şirin görevinden alındı. Yerine başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. Peki Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:41:00 -
Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, nerelidir? TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atandığı bildirildi. Kuruluştan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır." denildi.

Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009 yılında Merkez teşkilatımız bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad DOSDOĞRU; 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babasıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrettin Altun'dan çok net mesaj
Aktüel

Fahrettin Altun'dan çok net mesaj

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanlığı'nın Gara'da 13 sivilin terör örgütü PKK tarafından katledildiğini duyurmasına iliş..
PKK'nın sonu geldi! Hedef Kandil'i yerle bir etmek
Gündem

PKK'nın sonu geldi! Hedef Kandil'i yerle bir etmek

Gara harekatıyla Kandil, Mahmur ve Sincar’daki varlığı tehlikeye giren terör örgütü, alçakça bir infaz gerçekleştirdi. Teröristler 2015 ve 2..
Terör koridoru kırılmadı mı? Ağar'dan çarpıcı tespit
Gündem

Terör koridoru kırılmadı mı? Ağar'dan çarpıcı tespit

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, terör koridorunu gerçek anlamda engellemek için Sincar operasyonunun şart olduğunu söyl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay