Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Kaç yaşında?
Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) başkanlık değişimi yaşandı. Başkan Muhammed Cahit Şirin görevden alınarak yerine Ahmet Kürşad Dosdoğru tayin edildi. TÜİK başkanlık değişimi sonrasında yeni Başkan Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Ahmet Kürşad Dosdoğru kaç yaşında? Nereli? Gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Muhammed Cahit Şirin, başkanlık görevinden alındı. Şirin’in yerine vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru getirildi. Bu değişimin ardından vatandaşlar “Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Nerelidir? Ahmet Kürşad Dosdoğru kaç yaşında?” Sorularına yanıt aramaya başladılar.
Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir?
Yozgat'ta 1978 yılında doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olarak TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak ilk göreve başladı.
2009 senesinde TÜİK Merkez teşkilat bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad Doğdoğru; 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir.
İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babasıdır.