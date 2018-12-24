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Ahmet Kural'ın yargılanmasına 7 Mart'ta başlanacak

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi- İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşma 7 Mart'ta yapılacak

24 Aralık 2018 Pazartesi 15:53
Ahmet Kural'ın yargılanmasına 7 Mart'ta başlanacak

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına, 7 Mart'ta başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

Sanık Kural'ın, "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşma günü olarak da 7 Mart 2019'u belirledi.

- İddianameden

İddianamede, oyuncu Ahmet Kural "sanık", şarkıcı Sıla "müşteki" olarak yer alıyor.

Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor." şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydediliyor.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Kural'ın "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:53
  1. Ahmet Kural
  2. Sıla Gençoğlu

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