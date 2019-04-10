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Ahmet Kural’ın avukatlarından mahkemeye “rapor” başvurusu

Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın avukatları mahkemeye başvurarak, Sıla Gençoğlu’nun darp iddiası sonrası özel hastaneden aldığı raporun araştırılmasını istedi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:11
Ahmet Kural’ın avukatlarından mahkemeye “rapor” başvurusu

Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın avukatları mahkemeye başvurarak, Sıla Gençoğlu’nun darp iddiası sonrası özel hastaneden aldığı raporun araştırılmasını istedi. Avukatlar, idrar ve kan tahlilinin neden yapılmadığının araştırılmasını da talep etti.


Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddialarına ilişkin dava dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.Kural’ın avukatları Ahmet Kurtluoğlu ve Sibel Aydın, davanın görüldüğü İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesine kovuşturmanın genişletilmesi için 7 maddeden oluşan 4 sayfalık bir dilekçe sundular.


Ceza yargılamasının amacı hakikatin araştırılarak bulunmasıdır


Ceza Yargılamasının amacının hakikatin araştırılarak bulunması olduğu vurgulanan dilekçede parça parça da olsa tüm delilerin toplanarak gerekli araştırmaların yapılması gerektiği kaydedildi. İlk duruşmada müşteki Sıla Gençoğlu ile şoförü Mahmut Kapçak’ın savcılıktaki ifadeleriyle çelişen beyanlarda bulunduğu anımsatılan dilekçede, gerekli araştırmanın yapılmasından sonra nihai kararın açıklanması gerektiği belirtildi.


İdrar ve Kan Tahlilinin neden yapılmadığı araştırılsın


Dilekçede, olayın ardından Özel Acıbadem Maslak Hastanesi tarafından verilen raporun Sıla Gençoğlu’nun beyanı ile uyumlu olup olmadığı, bu beyana göre idrar ve kan tahliline ve ultrason görüntülemesinin yapılıp yapılmadığını neden sorgulanmadığının araştırılması istenildi.


Darp edilen bölgelerin fotoğrafları raporda yer almıyor


Darp edilen bölgelerin raporda yer almadığına dikkat çekilen dilekçede, İstanbul Çağlayan Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne teskere yazılarak; varsa lezyonların yerleri boyutları yara özelliklerinin tanımlanıp tanımlanmadığı, tanımlanmadı ise sebebinin sorulmasına, yaraların fotoğraflarının çekilip çekilmediği, çekilmedi ise sebebinin sorulmasını istedi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:11
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