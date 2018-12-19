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Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine oyuncu Ahmet Kural hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı - İddianamede, şüpheli Kural'ın "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:45
Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, oyuncu Ahmet Kural "şüpheli", şarkıcı Sıla "müşteki" olarak yer aldı.

Şüpheli Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor." şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı hatırlatılan iddianamede, Kural'ın avukatı tarafından dosyaya 3 Aralık'ta, müştekinin olaydan 18 saat sonra çekildiği iddia edilen görüntülerin yer aldığı bir CD, müştekinin avukatının ise 5 Aralık'ta bu videonun orijinal hali olduğu öne sürülen bir CD sunduğu belirtildi.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade edildi.

İddianamede, CD'lerdeki görüntülerde yer alan 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenildiği bildirildi. Buna göre, tanıklardan doktor Cem Mumcu, Sıla'nın çağırması üzerine asistanı Hande Kızıl'ın evine giderek Sıla'yı muayene ettiğini, vücudunda ekimoz ve ödemler gördüğünü söyledi. Mumcu ayrıca, o gece medyada yer alan videoyu sosyal medya hesabından kendisinin paylaştığını, sonrasında kendisini rahatsız hissettiği için sildiğini belirtti.

Tanık Sıla'nın asistanı Hande Kızıl da olay günü Sıla ve Ahmet Kural'ın buluşacağını bildiğini, Sıla'yla beraber kıyafet seçtiklerini anlattı. Sonrasında kendi evinde kaldığını ifade eden Kızıl, şunları anlattı:

"Saat 05.00 civarında Sıla beni arayarak geleceğini söyledi. Bir süre sonra evime geldi. Beyaz gömleğinin düğmeleri kopuk, yakası yırtık, yüzünün sol tarafının şiş olduğunu gördüm. Gömleğinde kan izi vardı, deri pantolonunda ve trençkotunda yırtık vardı. Bana Ahmet Kural'ın kendisini darbettiğini, saçından tutup, başını duvara vurduğunu, kollarına omuzlarına vurduğunu, tekme attığını söyledi. Sıla'ya giyinmesi için tişört ve eşofman verdim. Bir süre sonra arkadaşlar geldi. Bir kısmı geçmiş olsun diyerek evden ayrıldı. Sıla, kendisini teselli etmek için bir ara şarkı söyledi fakat bu eğlence amaçlı değildi. Sıla'nın vücudundaki morlukları ve kızarıklıkları gösteren fotoğrafları ben çektim."

İddianamede, şüpheli Kural'ın "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:45
  1. Ahmet Kural
  2. iddianame
  3. Sıla

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