Ahmet Kural'ın 5 yıl hapsi istendi!

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Basit yaralama' suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede, oyuncu Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi.