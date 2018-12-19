Ahmet Kural'ın 5 yıl hapsi istendi!
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ahmet Kural'ın, 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapsi istendi.19 Aralık 2018 Çarşamba 14:47
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Basit yaralama' suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede, oyuncu Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi.
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