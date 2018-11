Okan Can Yantır kimdir? Ahmet Kural Sıla kavgasının sebebi Okan Can Yantır mı?

Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı darp ettiği haberleri günlerdir konuşuluyor. Ahmet Kural ifadesinde Sıla ile yaşanan kavganın sebebinin Okan Can Yantır olduğunu açıklamıştı. Ahmet Kural’ın bu ifadesinden sonra Okan Can Yantı’ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Okan Can Yantır kimdir?

Sıla Gençoğlu’nun “Bana şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti” diyerek şikayetçi olduğu Ahmet Kural ifadesinde kavganın nedeninin Okan Can Yantır olduğunu açıklaması üzerine Okan Can Yantır kimdir sorusu? Google'da en çok arananlar listesine girdi. Ahmet Kural ifadesinde, “Sıla’nın eski ilişkisi yüzünden kavga ettik. Ben de yaralandım ama şikayetçi olmak aklıma bile gelmedi” dedi

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.