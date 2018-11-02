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Savcılık Ahmet Kural'ı ifadeye çağırdı

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'na fiziksel şiddet uyguladığı iddiası nedeniyle ifadeye çağrıldı.

02 Kasım 2018 Cuma 11:00
Savcılık Ahmet Kural'ı ifadeye çağırdı

Sıla Gençoğlu'nun fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olduğu Ahmet Kural, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

Savcılığın, Gençoğlu'nun söz konusu iddiaları üzerine oyuncu Ahmet Kural'ı, ifadesini almak üzere adliyeye çağırdığı öğrenildi.

Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan dün şikayetçi olmuştu. Sıla Gençoğlu avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı da aldırmıştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:00
  1. Sıla Gençoğlu
  2. Ahmet Kural
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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