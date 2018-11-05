Ahmet Kural Sıla kavgasında gözaltına mı alındı? Son dakika Ahmet Kural'ın ifadesi

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı. Ahmet Kural ifade vermek için adliyeye geldi. Peki Ahmet Kural gözaltına mı alınacak? Ahmet Kural'ın adliyedeki ifadesi merak konusu oldu.

Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen ve hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı alınan Ahmet Kural, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kural, bugün Sıla'nın suçlamaları nedeniyle savcıya ifade verecek. Sıla, 1 Kasım 2018'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Fiziki şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı 3 ay koruma kararı aldırdı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sıla, "Korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" dedi.

Ahmet Kural özür diledi

Ahmet Kural da yaptığı açıklamada "Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum" diye konuştu. Sosyal medyadan Sıla Gençoğlu'na destek mesajları yağdı. Sevgilisi SIla'yı darp ettiği iddiasıyla gündemde olan Ahmet Kural, Twitter üzerinden özür dilemişti. Sıla Gençoğlu'nun avukatı, oyuncu Ahmet Kural'ın, televizyonda yaptığı açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen kasten yaralama suçundan da yargılanması istemiyle dilekçe vermişti.