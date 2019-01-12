Ahmet Kılıçaslan AK Parti Durağan belediye başkan adayı kimdir?

Ahmet Kılıçaslan AK Parti Sinop Durağan belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ahmet Kılıçaslan’ın kim olduğu araştırılıyor. Mevcut Durağan Belediye Başkanı olan Ahmet Kılıçaslan kimdir? Ahmet Kılıçaslan nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Kılıçaslan kimdir?

15 Haziran 1962 yılında Durağan İlçesi Sırnıkalınca Köyünde doğdu. Ahmet Kılıçaslan, İlköğrenimini Durağan Sırnıkalınca Köyü İlkokulunda, Orta ve Lise öğrenimini Boyabat İmam-Hatip Lisesinde okudu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Yüksekokulundan 2007 yılında mezun oldu.



13 Ağustos 1981 tarihinde Sinop Durağan Uzunöz Köyü’nde İmam Hatip olarak göreve başladı. Daha sonra 10 Haziran1987-20.06.1993 tarihleri arasında Durağan Merkez Yeşilorman Camisinde imam hatip olarak görev yaptı. 21.06.1993 tarihinde Durağan Merkez İsmail Bey Camiine İmam Hatip olarak atandı.



18 Ekim 2001-16.06.2003 tarihleri arasında Almanya Frankfurt Din Hizmetleri Ataşeliğinde Din Görevlisi olarak görev yaptı. 01 Kasım 2013 tarihinde Durağan Merkez İsmail Bey Camii İmam Hatiplik görevinden ayrılarak Ak Parti’den Durağan Belediye Başkan adayı oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde seçimleri kazanarak Belediye Başkanı seçildi.



Ahmet KILIÇASLAN evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Durağan belediye başkan adayı 2019

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim