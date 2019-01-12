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Ahmet Kılıçaslan AK Parti Durağan belediye başkan adayı kimdir?

Ahmet Kılıçaslan AK Parti Sinop Durağan belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ahmet Kılıçaslan’ın kim olduğu araştırılıyor. Mevcut Durağan Belediye Başkanı olan Ahmet Kılıçaslan kimdir? Ahmet Kılıçaslan nereli ve kaç yaşında?

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:15
Ahmet Kılıçaslan AK Parti Durağan belediye başkan adayı kimdir?

Ahmet Kılıçaslan AK Parti Sinop Durağan belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ahmet Kılıçaslan’ın kim olduğu araştırılıyor. Mevcut Durağan Belediye Başkanı olan Ahmet Kılıçaslan kimdir? Ahmet Kılıçaslan nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Kılıçaslan kimdir?

15 Haziran 1962 yılında Durağan İlçesi Sırnıkalınca Köyünde doğdu. Ahmet Kılıçaslan, İlköğrenimini Durağan Sırnıkalınca Köyü İlkokulunda, Orta ve Lise öğrenimini Boyabat İmam-Hatip Lisesinde okudu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Yüksekokulundan 2007 yılında mezun oldu. 

13 Ağustos 1981 tarihinde Sinop Durağan Uzunöz Köyü’nde İmam Hatip olarak göreve başladı. Daha sonra 10 Haziran1987-20.06.1993 tarihleri arasında Durağan Merkez Yeşilorman Camisinde imam hatip olarak görev yaptı. 21.06.1993 tarihinde Durağan Merkez İsmail Bey Camiine İmam Hatip olarak atandı. 

18 Ekim 2001-16.06.2003 tarihleri arasında Almanya Frankfurt Din Hizmetleri Ataşeliğinde Din Görevlisi olarak görev yaptı. 01 Kasım 2013 tarihinde Durağan Merkez İsmail Bey Camii İmam Hatiplik görevinden ayrılarak Ak Parti’den Durağan Belediye Başkan adayı oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde seçimleri kazanarak Belediye Başkanı seçildi. 

Ahmet KILIÇASLAN evli ve 3 çocuk babasıdır. 

AK Parti Durağan belediye başkan adayı 2019

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:15
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  2. AK Parti Boyabat belediye başkan adayı
  3. AK Parti Saraydüzü belediye başkan adayı
  4. AK Parti Dikmen belediye başkan adayı
  5. AK Parti Gerze belediye başkan adayı
  6. AK Parti Ayancık belediye başkan adayı
  7. AK Parti Türkeli belediye başkan adayı
  8. Ak Parti Sinop
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  10. Ak Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları
  11. Ahmet Kılıçaslan
  12. Şefik Çakıcı
  13. Hasan Peker
  14. Ali Çöpçü
  15. Adnan Acar
  16. Cevat Şensoy
  17. Veysel Şahin
  18. Mehmet Uzun
  19. Recep Ak
  20. Ahmet Kılıçaslan kimdir

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