Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlanıyor
Koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Koronavirüs sebebi ile 59 yaşında hayatını kaybeden usta kalem Ahmet Kekeç, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Haziresi'ne defnediliyor.
Cenaze Namazı'na çok sayıda siyasi katıldı
Öğle Namazı'nı müteakiben kılınan Cenaze Namazı'na; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile çok sayıda vatandaş ve Kekeç'in gazeteci dostları katıldı.