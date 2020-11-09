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Biyografi Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç hayatı biyografisi
Biyografi

Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç hayatı biyografisi

Gazeteci, yazar ve yorumcu Ahmet Kekeç koronaya yakalandığı öğrenildi. Yazar Ahmet Kekeç’in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklandı. Ahmet Kekeç yazıları ile gündeme ilişkin önemli yorumlarda bulunmakta. Peki Ahmet Kekeç kimdir, nerelidir? Ahmet Kekeç kaç yaşında.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:09:00 -
Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç hayatı biyografisi

Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961 tarihinde Malatya doğdu. Ahmet Kekeç, Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu.

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, ilk olarak Milli Gazete, Yeni Haber, Akit ve Star gazetelerinde editör, köşe yazarlığı yaptı. 28 Şubat dönemini anlatan 'Yağmurdan Sonra' adlı bir romana da imza atan Kekeç son olarak Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu. Kekeç aynı zamanda Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte 'En Sıradışı' isimli bir de program sundu. Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. 2006 yılından beri Star gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

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