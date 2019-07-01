Ahmet Kaya'nın bu açıklamalarına HDP'liler çok bozulacak!

LGBT'li sapkınların Türkiye'deki ahlaksız yapısına öncülük eden CHP ve HDP, dün sosyal medyada başlatılan rezalet bir kampanya ile büyük bir skandala imza attı.

CHP'li çok sayıda belediye hesabından LGBT'ye açık şekilde destek verilirken doğuda yer alan HDP'li belediyeler ise kadın çalıştayı altında sinsice LGBT etkinlikleri düzenliyor. CHP ve HDP'nin sapkınlara olan destek yarışı sürerken sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım ortaya çıktı.

"Güvenme ibneye"

Ahmet Kaya'nın yıllar önce katıldığı bir televizyon programında, kendisine iletilen eşcinsel sorusuna "Kırk yıl yağmur yağsa işlemez mermere siz siz olun güvenmeyin ibne ile berbere. Şimdi siz niye Avrupalı örneğini verdiniz. Niye Ortadoğulu örneğini vermediniz. Neden İngiltere, İngiltere erkeğinin yüzde 99'u ibne zaten" cevabını verdi.

Ahmet Kaya'nın sapkın eşcinseller hakkındaki açıklaması sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırarken birçok kişi tarafından 'HDP'liler bu görüntülere çok kızacak' yorumları yapıldı.