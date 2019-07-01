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Ahmet Kaya'nın bu açıklamalarına HDP'liler çok bozulacak!

Toplumun ahlak yapısını bozan LGBT'li sapkınların sözde '27. İstanbul Onur Haftası' nedeniyle sosyal medyada CHP ve HDP'liler tarafından yapılan kara propagandaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, sanatçı Ahmet Kaya'nın geçmiş yıllarda LGBT'lilere ilişkin yaptığı konuşmayı paylaşarak 'HDP'liler bu açıklamaya çok bozulacak' yorumlarını yaptı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:32

LGBT'li sapkınların Türkiye'deki ahlaksız yapısına öncülük eden CHP ve HDP, dün sosyal medyada başlatılan rezalet bir kampanya ile büyük bir skandala imza attı. 

CHP'li çok sayıda belediye hesabından LGBT'ye açık şekilde destek verilirken doğuda yer alan HDP'li belediyeler ise kadın çalıştayı altında sinsice LGBT etkinlikleri düzenliyor. CHP ve HDP'nin sapkınlara olan destek yarışı sürerken sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım ortaya çıktı.

"Güvenme ibneye"

Ahmet Kaya'nın yıllar önce katıldığı bir televizyon programında, kendisine iletilen eşcinsel sorusuna "Kırk yıl yağmur yağsa işlemez mermere siz siz olun güvenmeyin ibne ile berbere. Şimdi siz niye Avrupalı örneğini verdiniz. Niye Ortadoğulu örneğini vermediniz. Neden İngiltere, İngiltere erkeğinin yüzde 99'u ibne zaten" cevabını verdi.

Ahmet Kaya'nın sapkın eşcinseller hakkındaki açıklaması sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırarken birçok kişi tarafından 'HDP'liler bu görüntülere çok kızacak' yorumları yapıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:32
  1. Ahmet Kaya
  2. LGBT
  3. HDP

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  • çapanoğlu çapanoğlu 1 sa önce
    Rahmetli bilseydi chpkk ve hdpkk şimdi homolara kucak aciyor ozaman soyle derdi...Kirk yıl yagmur yagsa işlemez mermere sen sen ol guvenme IBNE ILR HAİNLERE...
  • sezaisezai1 sa önce
    İngiltere erkeğinin yüzde 99'u i.ne zaten" ...

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