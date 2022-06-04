Ahmet İşleyen kimdir, nereli? MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Ahmet İşleyen hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Mustafa Gündüz görevden alındı. İşte Ahmet İşleyen’in hayatı, özgeçmişi.

Ahmet İşleyen kimdir?

1976 yılında Kırşehir/Çiçekdağı’nda doğdu. İlk ve ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1999’da mezun oldu. 2000 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atandı. Ankara’nın farklı ilçelerinde ve Bakanlık merkez teşkilatında öğretmen olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi’nde 2002 yılında Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında, tefsir alanında yüksek lisansını, 2008 yılında da doktora eğitimini tamamladı.

2014-2022 yılları arasında MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Din eğitimi alanında öğretim programı geliştirme süreçleri, ders kitabı yazımı, uzaktan eğitim, dijital içerik üretimi gibi çalışmaları yürüttü. 19. ve 20. Milli Eğitim Şûralarında hem özel ihtisas komisyonunda hem de genel kurulda aktif olarak görev aldı. MEB Uzman Yardımcılığı Tez Değerlendirme komisyonunda jüri üyesi olarak pek çok tezin incelemesini yaptı. Yayınlanmış makalelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. Nisan 2022’de Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.