Ahmet Hamdi Topal kimdir? Ahmet Hamdi Topal görevi nedir?
Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal atandı. Peki, Ahmet Hamdi Topal kim?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal getirildi.
Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; 1974 yılında Giresun Eynesil'de dünyaya geldi.
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans öğrenimini 1996 yılında tamamlamasının ardından yüksek lisans öğrenimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi'nde, doktora öğrenimini de 2004 yılında Ankara Üniversitesi'nde yılında tamamladı.
2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanını aldı.
Meslek hayatında sırasıyla Ankara Üniversitesi, (1999-2004), Karadeniz Teknik Üniversitesi (2004-2012), Medipol Üniversitesi'nde (2012-2019) görev alan 24.05.2019 tarihinden itibaren Kastamonu Üniversitesi Rektörü olarak vazife yapmaktadır.
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Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın uluslararası güvenlik, terörizm, kuvvet kullanma, bireylerin cezai sorumluluğu ve uluslararası suçlar, göç ve mülteci sorunları başta olmak üzere uluslararası hukukun farklı alanlarında yayımlanmış çalışmaları da bulunmaktadır. Evli olan Topal iki çocuk babasıdır.