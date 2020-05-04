Ahmet Hamdi Çamlı yeniakit.com.tr'de konuşuyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yeniakit.com.tr Youtube kanalına konuk oldu.

Ahmet Hamdi Çamlı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın açıklamalarından satırbaşları:

Ömer Hoca bizim eski bir dostumuzdu. Temiz, Müslüman bir aile evladı. Tokat'ın öz evladı. Senelerce Allah ve sehabe sevgisini anlatmaya çalıştı. Allah hataları varsa affetsin. Ömer Döngeloğlu'nun şehit olduğuna inanıyoruz. Eşi ve çocuklarına sabır ve sağlık diliyoruz.

İstanbul Sözleşmesi maksadından farklı bir yere çekiliyor. Cumhurbaşkanı bu konularda talimatlar verdi. Nafaka ve kadının esası ile sürekli gündeme getiriliyor. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok önemli bir zamandan geçtiğimiz unutmasınlar. Bizi birbirimize düşürmesinler. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir kısmı büyük bir kısmı tantana olan şeylerle ilgili olarak uyanık olmaya davet ediyorum. Artık eski Türkiye'ye dönemeyiz. Bu çamuriyetçilerin oyuna gelmeyelim.

LGBT bildiğin f..işedir. Bildiğin i ile başlayan odur. Sen velev ki o'sun.

Asla çamuriyetçilerden yakamızı kurtaramadık. Bunlardan kurtarınca devletimiz ve milletimiz zenginleşmeye başladı.

Washington Portakalı olan Fatih Portakal gibi isimler, bu ülkeyi uluslararası arenada kötülemekten başka bir şey bilmiyorlar. Ona ilk kez Washington Portakalı diyen benim. Telif filan istemiyorum. Herkes diyebilir.

Ahmet Davutoğlu çıkıp Gezi Parkı olaylarından çekiliyor. Bu ne demek? Teröristlerden, Canan Kaftancıoğlu'ndan özür dilemektir. Yazık olsun. Nefis insanı öyle bir yere savuruyor ki, ben feraset diliyorum.

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