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Biyografi Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, nerelidir?
Biyografi

Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, nerelidir?

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 1. Mahmut Çeşmesi’ni yeniden yaptırdı. Sultan Mahmut tarafından yapılan ‘1. Mahmut Çeşmesi’ni yeniden yaptıran Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:43:00 - 2020-11-27 10:43:55
Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, nerelidir?

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı 1965 yılında İstanbul’da doğdu. Siyasi hayatına, 1969'da babasının kuruluşunda bulunduğu ve destek verdiği, Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderlik ettiği bağımsız hareketlerin içinde yer alarak başladı. Bu hareketlerin içinde il, ilçe ve genel merkez teşkilatlarında çeşitli görevler ifa etti. İstanbul'da AK Parti İl Genel Meclis Üyeliği ve AK Parti Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu - İcra Kurulu üyeliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyetlerini yürüttü. Milletvekili seçilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı.

26. ve 27. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapmış, Dışişleri Komisyonu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Çamlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

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