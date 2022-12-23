Ahmet Hakan'ın yengesinden skandal "AK Parti" yazısı! Bu nasıl bir saçmalık böyle

İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarla ilgili incelemesini tamamlayarak raporu teslim ettiğini açıkladığını aktaran Kübra Par, iktidarın Ekrem İmamoğlu'nu hukuki bahanelerle oyun dışına atmaya çalıştığını iddia etti.

Ahmet Hakan'ın yengesi Par, AK Parti'nin, bu yüzden sandık kurulduğunda en büyük tokadı kendi seçmeninden yiyebileceğini ileri sürdü.

İşte Par'ın Habertürk'teki buram buram algı kokan o yazısının ilgili bölümü:

"(...) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarla ilgili incelemesini tamamlayarak raporu teslim ettiğini açıkladı.

Rapor incelendikten sonra savcılıkça İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatılabilir.

Üstelik bu sefer konu terör olduğu için İçişleri Bakanlığı’na görevden alma yetkisi sağlayabilir.

İçişleri Bakanlığı İBB’de terörle iltisaklı kişilerin işe alındığını iddia ediyor.

İBB tarafı ise iddialara karşı çıkıyor, “İşe alımlarda adli sicil kaydı soruyoruz, gerçekten terörist varsa niye tutuklamıyorsunuz?” diye rest çekiyor.

Hukuken yapılabileceklerin sınırı olmadığını son yıllarda yaşananlara bakarak gördük fakat iktidarın İmamoğlu aleyhinde yaptığı üst üste gelen bu hamleler bir noktada halkı gerçekten kızdırabilir.

HDP’li belediyeler hakkında terör soruşturması başlatılmasını, belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasını kabullenen kamuoyu, söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunda iddiaları inandırıcılıktan uzak bulabilir.

İmamoğlu'nu hukuki bahanelerle oyun dışına atmaya çalışan iktidar, sandık kurulduğunda en büyük tokadı kendi seçmeninden yiyebilir."