Ahmet Hakan'ın yengesinden olay yazı! Vay uyanık Kübra vay

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerginliğiyle ilgili değerlendirmede bulunduğu yazısında, CHP Genel Başkanı'na "taktik" verdi. "Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsam derhal taktik değiştirir ve 'Belediye başkanlarımız görevinde kalacak' diyerek krizi büyütmek yerine, 'Ekrem Bey’in de oyuna girme olasılığı var' açıklaması yaparak iktidarın hesaplarını bozardım" ifadelerini kullanan Par, Habertürk'teki "Ne o, yoksa CHP'de danışman mı olmak istiyorsun" dedirten yazısında şunları kaydetti:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Meclis’teki grup toplantısına davet ederek sahip çıkması doğru hareketti.

Aslında o konuşmayı Saraçhane’de yapması gerekirdi ama geç de olsa durumu toparladı.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu çatışmasının ne bu iki isme ne de 6’lı masaya faydası yok.

Günün sonunda hangisi aday olursa olsun diğerini desteklemek zorunda kalacak.

Ve bu destek inandırıcı olmazsa her iki taraf için de yıpratıcı olacak.

Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsam derhal taktik değiştirir ve “Belediye başkanlarımız görevinde kalacak” diyerek krizi büyütmek yerine, “Ekrem Bey’in de oyuna girme olasılığı var” açıklaması yaparak iktidarın hesaplarını bozardım.

Nasıl ki İmamoğlu bir yandan “CHP’nin doğal adayı Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’dur” deyip öte yandan kendini taca atmıyorsa Kılıçdaroğlu da aynı stratejiyi izleyebilir.

Merak etmesin bu kendisinin adaylık ihtimalini ortadan kaldırmaz. Aksine “Oğlu için fedakârlık yapabilecek baba” pozisyonu onu muhalif seçmen gözünde sempatikleştirir.

İnandırıcı olursa o sempati Kılıçdaroğlu lehine tabandan gelen bir destek haline bile dönüşebilir.

Böylece Kılıçdaroğlu’nun adaylığı bir dayatmadan çıkıp 6’lı masa için bir tercih haline dönüşebilir.

Madem günün sonunda kimin aday olacağına 6 lider birlikte karar verecek, “İlle de ben” diye ısrar etmenin, kendi imajını yıpratmak dışında Kemal Bey’e ne faydası var?"