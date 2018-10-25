Ahmet Hakan: Melih Gökçek'in kapıları tamamen kapalı değil

Dün MHP kaynakları AK Parti ile yerelde ittifak yapmayacaklarını açıklayan Devlet Bahçeli'nin Ankara'da AK Parti'ye karşı Melih Gökçek'i düşündüğünü duyurdu.

Ancak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "MHP’den Melih Bey'e yapılan resmi bir teklif yok. Ben Melih Gökçek Beyle görüştüm 'Ben partinin emrimdeyim' dedi. 'Ben AK Partiliyim' dedi." açıklamasını yaptı.

Yaşanan gelişmelerin ardından konuyu bugün Hürriyet'teki köşesinde ele alan Ahmet Hakan, Gökçek hakkında tahminlerini anlattı. Hakan, Gökçek'in MHP'nin düşüncesi ile ilgili onurlandığını, keyfinin yerinde olduğunu ancak yüzde 80 hayır diyeceğini tahmin ediyor.

Hakan'ın köşesinden ilgili bölüm şu şekilde:

"Şu izlenimleri elde ettim: Melih Gökçek, dün bütün gün... “Yahu ne oluyor? Yoksa MHP’nin adayı mı olacaksın?” sorusunu sorma potansiyeli taşıyanların telefonlarını açmamış.

Ama keyfi acayip yerindeymiş... MHP tarafından “aday” olarak düşünülmüş olmasını çok onurlandırıcı buluyormuş... Ve işin keyfini çıkarıyormuş.

Yüzde 80 hayır yüzde 20 evet noktasındaymış

“AK Parti ile MHP’nin ortak adayı olabilir miyim acaba?” sorusuna cevap aradığına dair söylentiler dolaşıyormuş ortada. Kendisi için en iyi formülün bu olacağından kimin kuşkusu olabilir ki?

Melih Gökçek ne diyecek MHP’ye? Gerçekten de MHP’den aday olmayı kabul edebilir mi? Edindiğim bilgiyi açıklıyorum: Yüzde 80 hayır, yüzde 20 evet noktasındaymış. Yani kapıları tamamen kapalı değilmiş Gökçek’in...

Kibarca reddetmeyi planlıyor

Ama “Hayır” diyecekse bile... Bunu çok zarif, çok nazik, çok şık bir şekilde yapmak istiyormuş Gökçek... MHP’yi kırmadan, incitmeden bir cevap vermenin peşindeymiş."