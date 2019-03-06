Ahmet Hakan'ın cilaladığı isim tacizci çıktı!

Çocukları ‘tacizden koruma’ hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı Erhan N., 8 yaşındaki erkek çocuğunu istismardan tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Baba suçlamaları kabul etmezken iddianamede çocuğun beyanlarının tereddüte yer bırakmadığı, cinsel istismar suçunun oluştuğu belirtildi. Kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Erhan N., gazeteci Ahmet Hakan'ı da kandırmayı başarmış ve övgülerine mazhar olmuştu

Hürriyet'ten Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, çocukları cinsel istismardan korumak hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N., 2 yıl önce eşinden ayrıldı. Mahkeme Erhan N.’nin çocuğuyla her ayın 1. ve 3. haftasonları görüşmesine karar verdi.

"Babam neden böyle şeyler izletiyor"

11 Şubat günü annesi, oğlunun sürekli cep telefonuyla oynaması üzerine, “Sürekli bunlarla vakit geçiriyorsun ancak bunlar zararlı” diyerek uyarıda bulundu. Çocuk ise annesine “Madem zararlı babam neden bana öyle şeyler izlettiriyor” dedi. Durumdan şüphelenen anne, oğluna babasının kendisine ne gibi şeyler izlettiğini anlatmasını istedi. Çocuk da kötü videoları izlettiğini anlattı. Anne çocuğuyla yaptığı görüşmenin ardından 14 Şubat’ta karakola giderek şikâyette bulundu. Çocuğun Ankara ÇİM’de beyanı alındı.

İddianame: İftira için bir neden yok

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 26 Şubat günü tutuklanan Erhan N. ise ifadesinde suçlamaları reddetti.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 27 Şubat tarihli iddianamede şu değerlendirme yapıldı: “Mağdurun aşamalardaki istikrarlı, samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddütte mahal bırakmayan beyanları, mağdurun şüpheliye iftira atması için ortada geçerli bir sebep bulunmayışı nazara alındığında, şüphelinin kişisel ilişki tesisi sırasında oğlu olan mağdura evinde müstehcen içerikli görüntülerin yer aldığı videoyu izletmek, ardından müstehcenlik ve çocuğun cinsel istismarı suçlarını oluşturulduğu kanaatine varılmıştır.”

Kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim

Çocuğa cinsel istismar ile suçlanan Erhan N. kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir isim. Sosyal Güvenlik Uzmanı olan şüpheli, televizyon kanallarında çok sayıda yayına çıktı. Medyada sık sık uzmanlık alanıyla ilgili demeçler veren Erhan N.'yi Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da övmüştü.

Ahmet Hakan şahısla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;