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Hergele'den Kılıçdaroğlu'na: Artık rahat, huzur, anlayış falan yok!

24 Haziran seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi gezeceğini açıklamış, Genel Başkan Kılıçdaroğlu da kendisine yardımcı olunması için talimat vermişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi de CHP'de yükselen istifa seslerini bastırmadı. Konuyu bugünkü köşesinde değerlendiren Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nı kastederek"Artık rahat, huzur, anlayış falan yok" diye yazdı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:58
Hergele'den Kılıçdaroğlu'na: Artık rahat, huzur, anlayış falan yok!

Hürriyet’te kalem oynatan Ahmet Hakan Coşkun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 24 Haziran'daki seçimlerdeki ağır yenilgi ile birlikte rahat, huzur anlayış olmadığını yazdı.

İşte Hakan'ın "Kemal Bey'e bu sefer neden fazla yükleniliyor?" başlıklı yazısının  o kısmı;

Dokuz seçimdir yenilen Kemal Bey'e, onuncu yenilgisinde biraz fazla yüklenilmeye başlandı?

Acaba neden?

Bunun tek nedeni var:

Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30'u azıcık aşan oy.

Ne deniyordu bundan önceki yenilgilerde?

"CHP ağzıyla kuş tutsa alacağı oy bu kadar" deniyordu.

 "Kemal Kılıçdaroğlu ne yapsın kardeşim!" deniyordu.

 "Millet, CHP'ye oy vermiyor" deniyordu.

Muharrem İnce'nin başarısı, işte bunları denilemez hale getirdi.

İnce ile birlikte şu 7 şey ortaya çıktı:

BİR: 40 günlük bir çabayla CHP için çizilen 40 yıllık sınırı aşmak mümkünmüş.

İKİ: Biraz kucaklayıcı mesajla yüz binlerce oy fazladan gelebiliyormuş.

ÜÇ: Yüzde 20 bandı, CHP'nin ilelebet kaderi değilmiş.

DÖRT: Bu millet, kendisine bir adım atana beş adım atabiliyormuş.

BEŞ: Farklı bir şey yapıldığında farklı bir sonuç alınabiliyormuş.

ALTI: Ezberler biraz olsun bozulduğunda ahali koşmasa da yürüyormuş.

YEDİ: Entelin dantelin dilini bırakıp halkın dili konuşulduğunda karşılık görüyormuş.

Kemal Kılıçdaroğlu'na onuncu yenilgisinde biraz fazla yüklenilmesinin temel nedeni budur.

Yüzde 30'u azıcık aşan oy olmasa…

Kemal Bey koltuğunda çok rahat bir şekilde oturabilecekti.

Ama yüzde 30'u azıcık aşan oy…

Kemal Bey'in koltuğunu resmen ve alenen çivili koltuk haline getirdi.

Kısacası…

Artık rahat, huzur, anlayış falan yok Kemal Bey'e.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:58
  1. Ahmet Hakan Coşkun
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. hürriyet

YORUM YAZ

  • emin abdulhamidemin abdulhamid3 sa önce
    Ahmet Hakan sen gazeteci misin? yoksa CHP MYK üyesi misin belli değil? Hangi partinin başında kimin kalacağına karar vermek senin gibi köşe yazarı habercilere mi kaldı? dünyanın neresinde var bu, hem sen neden CHP ile bu kadar ilgilisin? Eğer üye isen açık açık ilan et!!
  • Uyanın artıkUyanın artık1 sa önce
    Sosyalist Enternasyonal locası ve Fetö git demeden kimse chp ye yaptırım uygulayamaz. .
  • Bozkurt TürkBozkurt Türk3 sa önce
    Hani bu sahtekar bir kac gün öncesine kadar iddia ediyom kilictaroglu bugün istifa edecek haber saglam yerden diyodu demekki saglam kaynakta kendisi gibi oynakmis birde gazeteciyiz dogruyuz diye millete yol göstermeye calisiyorlar
  • AfkAfk51 dk önce
    Ahmet Hakan Yeni sahiplerine göre konuşuyor köşeden düşmemek için bu tipler sahibinin gösterdiğinî ısırır.
  • melih53melih531 sa önce
    kılıçdaroğlu neden istifa etmez**etmiyor.****chp ne iş yapar..chp şu an memleketin en büyük finansal varlığını yönetiyor..**kılıçdarda doğal başkan .**işbanka beleşe bedava en üst yetkili ...neden istifa etsin...yalnız şanssız şu kılıçdar..onun dönemine denk geldi**işbankın işfinansı borsa payları borsada nasıl el değiştirdi.***şans işte****işgyo neden piyasanın mali en itibarsız şirketi oldu.onudamı *yoksa toplayan var borsadan***??tskb var birde sürünen .şans işte.****kılıçdar neden istifa etmiyor**.???mesela ..
  • NejmiNejmi55 dk önce
    sadece hukumete elestirmekle muhalefet yapilmaz.proje koyacaksin ortaya.demirel gibi herkese iki anahtar demeyceksin.neyle nasil yapacaginida aciklayacaksin
  • TarafsızTarafsız2 sa önce
    Haber başlığı ilginç, "KOŞUN KAVGA VAR" ...
  • vedatvedat2 sa önce
    Yenik oğlan.
  • NejmiNejmi55 dk önce
    sadece hukumete elestirmekle muhalefet yapilmaz.proje koyacaksin ortaya.demirel gibi herkese iki anahtar demeyceksin.neyle nasil yapacaginida aciklayacaksin
  • Yusuf akgül akp Yusuf akgül akp 3 sa önce
    Bu kımılın hakkını ödeyemeyiz bize 9 secim zaferi yaşattı bu başta kalsa 2050 2071 de garenti.
  • murat turatmurat turat3 sa önce
    Sanki diğer liderleri hemen bırakmışmıydı. Deniz Baykal kaset olayı olmasaydı gidermiydi.
  • AfkAfk52 dk önce
    Ahmet Hakan Yeni sahiplerine göre konuşuyor köşeden düşmemek için bu tipler sahibinin gösterdiğinî ısırır.
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