Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e çağrı: Hararetle bekliyorum Ahmet Hakan, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Hararetle davet ediyor, özlemle bekliyoruz" çağrısında bulundu.

CNN Türk Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i programına davet ederek, "Hararetle davet ediyor, özlemle bekliyoruz." dedi. Ahmet Hakan "Tarkan ve Cem Yılmaz niye susuyormuş?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: "AÇIK DAVET SAYIN Kemal Kılıçdaroğlu... Sayın Meral Akşener... * Size mikrofon uzatılmadığından, ekranlarda size pek söz hakkı tanınmadığından, görüşlerinizi açıklayacak platform bulmakta zorlandığınızdan şikâyet ediyorsunuz. Haklısınız. * CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge”nin kapıları sizin için ardına kadar açıktır. Ne zaman isterseniz buyurunuz, geliniz. * Hararetle davet ediyor, özlemle bekliyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.