Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e çağrı: Hararetle bekliyorum
Ahmet Hakan, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Hararetle davet ediyor, özlemle bekliyoruz" çağrısında bulundu.12 Ekim 2019 Cumartesi 14:45
CNN Türk Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i programına davet ederek, "Hararetle davet ediyor, özlemle bekliyoruz." dedi.
Ahmet Hakan "Tarkan ve Cem Yılmaz niye susuyormuş?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"AÇIK DAVET
SAYIN Kemal Kılıçdaroğlu...
Sayın Meral Akşener...
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Hararetle davet ediyor, özlemle bekliyoruz."
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