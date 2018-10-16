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Flaş iddia: Hakan Atilla her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, serbest bırakılan ABD'li casus Brunson'un ardından ABD'de tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın serbest bırakılıp Türkiye'ye gönderilebileceğini iddia etti.

16 Ekim 2018 Salı 11:29
Flaş iddia: Hakan Atilla her an Türkiye’ye getirilebilir!

Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan, "Hakan Atilla her an Türkiye’ye getirilebilir" başlıklı yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı;

"Eskiden radyo ajanslarında falan şöyle bir habercilik jargonu vardı: “İyi haber alan kaynakların bildirdiğine göre...”

Kaynağımı sormayın.

Detay istemeyin.

“Ne zaman” demeyin.

Sadece şunu bilin yeter: İyi haber alan kaynaklardan aldığım bilgiye göre... Tıpkı bizdeki papazın uçağa bindirilip ABD’ye gönderildiği gibi... ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, her an ABD’den uçağa bindirilip Türkiye’ye getirilebilir.

Bugün yarın böyle bir gelişme yaşanırsa... Sakın şaşırmayın! Konuyla ilgili detaylar geldikçe paylaşacağım. Takipte kalın lütfen."

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:29
  1. ahmet hakan
  2. hakan atilla
  3. brunson
  4. ABD

YORUM YAZ

  • bozkurt1071bozkurt107141 dk önce
    ee nolcak adamlar papazı aldı tüm sıkıntıları papaza bağladı idik ama herhangi bir düzelme işareti yok
  • hasanhasan1 sa önce
    yerli yapımı jetle alın ama havalı olur
  • a.a.1 sa önce
    memleketimillei için yatmasını bilmeyene görev vermeyeceksin 1,kılını bile kıpırdatmayacaksın 2.elbette bir pazarlık sonoucu salıverilmesi muhtemel bir kişi için bütün abd suçlamalarını kabul etmiş olmayacakmısınız.ayrıca bu adamın salıverilmesi asla ve asla rahibin salınmasına denk değil.
  • hay bin gunduz hay bin gunduz 2 sa önce
    hiç bir suçu olmadan orada esir alınan Hakan Atilla casus hain bi papaz kadar değeri yok muydu. İnşallah tez zamanda esaretten kurtulur...
Bugünkü Akit

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