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Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a sert sözler! "RTÜK'e sığınarak mahallelisini korumuş"

Fatih Portakal’a, CHP’li İmamoğlu’nun valiye küfrettiği görüntüleri neden yayınlamadığını soran Ahmet Hakan, “Meğer İmamoğlu vali için ‘itlik yaptı’ demiş... Hem de bastıra bastıra... ‘Basitlik’ falan palavraymış... Yani Portakal, RTÜK falan bahanesine sığınarak mahallelisini korumuş” diye yazdı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a sert sözler! "RTÜK'e sığınarak mahallelisini korumuş"

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr  Ahmet Hakan, FOX sunucusu ve aynı zamanda CHP’li İmamoğlu’nun yakın arkadaşı Fatih Portakal’ın, İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne yaptığı hakaretin videolarını neden yayınlamadığını sordu. Ahmet Hakan Coşkun bugünkü köşesinde “Madem RTÜK’ten korkuyorsun, neden sosyal medya hesaplarından yayınlamıyorsun?” diye sorarken, yazısının altına iliştirdiği notta ise “Dün akşam başka bir ekranda yayınlandı görüntü. Meğer İmamoğlu vali için “itlik yaptı” demiş... Hem de bastıra bastıra... “Basitlik” falan palavraymış... Yani Portakal, rtük falan bahanesine sığınarak mahallelisini korumuş.” ifadelerini kullandı.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İmamoğlu’nun Ordu Vali’sine hakaret ettiği görüntüleri izlediğini ve İmamoğlu’nun hakaretini kulaklarıyla duyduğunu söylemiş ama RTÜK’ün ceza vermesinden çekindikleri için yayınlamadıklarını ifade etmişti. Sol kesimin İmamoğlu’na zarar vermekle suçlayarak sosyal medyada linç ettiği Fatih Portakal, “Arkadaşım da olsa doğruları söylerim.” diyerek meydan okumuştu. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan Coşkun da bugünkü köşesinde Vali’ye hakaret görüntüleri ile ilgili Portakal’a sorular yöneltti. 

Portakal’ın Kabataş’ı, Kabataş’ın Portakal’ı

Ahmet Hakan Coşkun yazısında Fatih Portakal’ı şu ifadelerle eleştirdi:

Fatih Portakal diyor ki:

Ekrem İmamoğlu, valiye “it” dedi.

Elimde olayın sesi de var, görüntüsü de var.

Ama RTÜK ceza keser diye yayınlamıyorum.

İyi de Fatih Portakal!

Eğer gerçekten de tek çekincen RTÜK’ün vereceği ceza ise...

Sosyal medya hesapların ne güne duruyor?

Oradan yayınla!
Sosyal medya hesaplarından yayınlamamayı tercih ettiğine göre...

Şu iki ihtimal söz konusu:

BİRİNCİ İHTİMAL: Ya Ekrem İmamoğlu’na kıyamıyorsun.

İKİNCİ İHTİMAL: Ya da “Elimde görüntü var” derken basbayağı palavra attın.

Birinci ihtimal geçerliyse...

Sana en çok “Vay taraflı vay” der geçeriz.

İkinci ihtimal geçerliyse...

Nur topu gibi yeni bir Kabataş’ımız söz konusu olur.

Artık ona da...

Portakal’ın Kabataş’ı mı denir, Kabataş’ın Portakal’ı mı denir?

Bilemem gayri.

Portakal RTÜK bahanesine sığınarak mahallesini korumuş

Ahmet Hakan Coşkun köşe yazısının altına ise şu notu iliştirdi:

“Not: Dün akşam başka bir ekranda yayınlandı görüntü. Meğer İmamoğlu vali için “itlik yaptı” demiş... Hem de bastıra bastıra... “Basitlik” falan palavraymış... Yani Portakal, rtük falan bahanesine sığınarak mahallelisini korumuş.”

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
  1. Ordu
  2. Ahmet Hakan
  3. Fatih Portakal
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. valiye küfür

YORUM YAZ

  • takiitakii31 dk önce
    B UMEMLEKETTE BİR AHMET HAKAN MI VAR

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