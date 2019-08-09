Ahmet Hakan’dan Ali Babacan’a: Ben sıkıldım sen sıkılmadın mı?
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ali Babacan’ın öncülüğünde yürütülen yeni parti çalışmalarına tepki gösterdi. Hakan, Babacan'la ilgili "Yaptığın yazılı açıklamaların satır aralarını okumaya çalışmaktan sıkıldım" diye yazdı.09 Ağustos 2019 Cuma 10:21
Ahmet Hakan Coşkun, Hürriyet’teki bugünkü yazısında yeni bir parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a seslendi.
"Sen sıkılmadın mı?"
Babacan’ın açıklamalarından sıkıldığını belirterek "Ben sıkıldım Ali Babacan... Sen sıkılmadın mı?" diye soran Hakan şunları yazdı;
"Yaptığın yazılı açıklamaların satır aralarını okumaya çalışmaktan...
Yanında yörende kimler olduğunu anlamaya çabalamaktan...
Her gün bin türlü dedikoduya maruz kalıyor olmaktan...
Bir gün ‘Kuracak’ diye, öbür gün ‘Kurmayacak’ diye haber almaktan...
Abdullah Gül’ün pozisyonuyla ilgili efsaneler işitmekten...
‘Her an Davutoğlu ile birleşebilirler’ türü fısıltılara uğramaktan...
Ben sıkıldım Ali Babacan...
Sen sıkılmadın mı?"
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