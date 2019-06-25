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'Erdoğan ve Davutoğlu varsa asla binmem' diyen Ahmet Hakan yine döndü!

16 Ocak 2016 tarihli 'Dönmek üzerine bir manifesto' başlıklı köşe yazısında, 'Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim." diyen Ahmet Hakan yine döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ile başlayıp, Bosna Hersek ve Çin ile devam edecek 1 haftalık seyahatine Ahmet Hakan da gazeteci olarak eşlik edecek. Konuya ilişkin yeniakit.com.tr'nin kendisine ulaştığı Hakan, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum." dedi.

25 Haziran 2019 Salı 17:36
'Erdoğan ve Davutoğlu varsa asla binmem' diyen Ahmet Hakan yine döndü!

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir yurt dışı seyahatine hazırlanıyor. İlk önce Japonya'da G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak Erdoğan, ardından da Çin ve Bosna Hersek'i ziyaret edecek.

Gazetecilere Hakan da eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahatlerine eşlik edecek gazetecilere Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan'ın da eklendiği öğrenildi. Konuya ilişkin bilgiyi teyit etmek üzere ulaştığımız Hakan, 'bu konuda yorum ya da açıklama yapmıyorum.' dedi.

'Erdoğan ve Davutoğlu'nun uçağına asla binmeyeceğim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hafta sürecek yolculuğuna eşlik edecek Hakan, 16 Ocak 2016 tarihinde Hürriyet Gazetesi'ndeki 'Dönmek üzerine bir manifesto' başlıklı köşe yazısında, Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına binmeyeceğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Yeri gelip aynı konularda Tayyip Erdoğan’la düşüncelerimiz örtüştüğünde, bunu yüksek sesle ifade etmekten kaçınmayacağım. Örtüşmediğinde eleştiri hakkımdan feragat etmeyeceğim."

"Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:36
  1. Ahmet Hakan
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • yorumları mı niye yayınlamıyorsun dayım yorumları mı niye yayınlamıyorsun dayım 30 dk önce
    HASAN KARAKAYA ağabeyim gibi olsanız sizinde uçakta yeriniz en özelinden olurdu....... 
  • Bükücü Bükücü 32 dk önce
    Bu omurğasızda bu varken oturamayacağı yoktur
  • Akit takipçisiAkit takipçisi41 dk önce
    Yeni trolumüz hayırlı olsun.
  • ÖmerÖmer46 dk önce
    94 ruhu bu mu...

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