'Erdoğan ve Davutoğlu varsa asla binmem' diyen Ahmet Hakan yine döndü!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir yurt dışı seyahatine hazırlanıyor. İlk önce Japonya'da G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak Erdoğan, ardından da Çin ve Bosna Hersek'i ziyaret edecek.

Gazetecilere Hakan da eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahatlerine eşlik edecek gazetecilere Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan'ın da eklendiği öğrenildi. Konuya ilişkin bilgiyi teyit etmek üzere ulaştığımız Hakan, 'bu konuda yorum ya da açıklama yapmıyorum.' dedi.

'Erdoğan ve Davutoğlu'nun uçağına asla binmeyeceğim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hafta sürecek yolculuğuna eşlik edecek Hakan, 16 Ocak 2016 tarihinde Hürriyet Gazetesi'ndeki 'Dönmek üzerine bir manifesto' başlıklı köşe yazısında, Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına binmeyeceğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Yeri gelip aynı konularda Tayyip Erdoğan’la düşüncelerimiz örtüştüğünde, bunu yüksek sesle ifade etmekten kaçınmayacağım. Örtüşmediğinde eleştiri hakkımdan feragat etmeyeceğim."

"Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim."