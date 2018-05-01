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Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri

Kanal D'de Ana Haber bültenini sunan Ahmet Hakan, bu akşam yayınlanan haber bülteninin ardından Kanal D habere veda etti

01 Mayıs 2018 Salı 21:22
Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri

Hürriyet yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, Kanal D haber dairesi başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hakan, aynı zamanda 16 Ocak 2017’den bu yana kanalın ana haber bültenini sunuyordu.

AHMET HAKAN'DAN VEDA KONUŞMASI

Ahmet Hakan, veda konuşmasında; '16 Ocak 2017'de Kanal D haberde başlayan yolcuğumuz burada noktalanıyor. Kanal D ekranlarında son kez birlikte olduk bu akşam. Hepinize çok teşekkürler ve iyi akşamlar' dedi.


Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:22
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