Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
Kanal D'de Ana Haber bültenini sunan Ahmet Hakan, bu akşam yayınlanan haber bülteninin ardından Kanal D habere veda etti01 Mayıs 2018 Salı 21:22
Hürriyet yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, Kanal D haber dairesi başkanlığı görevini yürütüyordu.
Hakan, aynı zamanda 16 Ocak 2017’den bu yana kanalın ana haber bültenini sunuyordu.
AHMET HAKAN'DAN VEDA KONUŞMASI
Ahmet Hakan, veda konuşmasında; '16 Ocak 2017'de Kanal D haberde başlayan yolcuğumuz burada noktalanıyor. Kanal D ekranlarında son kez birlikte olduk bu akşam. Hepinize çok teşekkürler ve iyi akşamlar' dedi.
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