Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri

Hürriyet yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, Kanal D haber dairesi başkanlığı görevini yürütüyordu.



Hakan, aynı zamanda 16 Ocak 2017’den bu yana kanalın ana haber bültenini sunuyordu.

AHMET HAKAN'DAN VEDA KONUŞMASI

Ahmet Hakan, veda konuşmasında; '16 Ocak 2017'de Kanal D haberde başlayan yolcuğumuz burada noktalanıyor. Kanal D ekranlarında son kez birlikte olduk bu akşam. Hepinize çok teşekkürler ve iyi akşamlar' dedi.





