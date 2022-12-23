Ahmet Hakan, teşhirci şarkıcı Gülşen'i çok fena madara etti! Bu ayardan sonra üç-beş yıl kendine gelemez artık

Teşhirci şarkıcı Gülşen, geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” diyerek küstah bir hakarette bulunmuştu. Hakkında soruşturma başlatılan ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilen Gülşen, Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kaldıktan sonra, 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında sahnelere dönen Gülşen’e "nasihatte" bulundu.

Hakan, "Sahnelere yeniden dönmesini memnuniyetle karşıladığım Gülşen, bir iddiaya göre sahne aldığı mekânda şöyle demiş: ‘Aranızda emniyetten kimse var mı?’

Güzel espri. Şahane mizah. Gülümsedim tabii. Fakat Gülşen’i uyarıyorum: O mekânlarda emniyetten kimse olmaz. Ama mutlaka bir imam-hatipli olur. İmam-hatipliler artık hiç olmayacak yerlerde olabiliyor Gülşen. Onlara sallarken üç kere düşünsen iyi edersin yani” dedi.