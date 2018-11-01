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Ahmet Hakan, İstanbul Havalimanı'nı hazmedemeyenleri eleştirdi: İflah olmazlar!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısının bir bölümünde dünkü yazısında İstanbul Havalimanı'nı eleştiren Sözcü yazarı Rahmi Turan'ı isim vermeden eleştirdi. Hakan "Çekememezlik yapan tipler iflah olmaz" dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:33
Ahmet Hakan, İstanbul Havalimanı'nı hazmedemeyenleri eleştirdi: İflah olmazlar!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, dünkü yazısında 29 Ekim’de ilk etabının açılışı yapılan ve tamamlandığında dünyanın en büyük havallimanı olacak olan İstanbul Havalimanı'nı eleştirmişti.

Hazımsız Turan, özetle şunları yazmıştı;

"İstanbul'un maliyeti çok yüksek böyle bir havaalanına ihtiyacı var mıydı, tartışılır! Dünyanın en büyük havaalanına sahip olduk” diye övünmek yanlış! Çünkü halen en büyük havaalanı ABD'nin Atlanta Havalimanı'dır. Yıllık 104 milyon yolcu kapasitesi var. Dünyanın ikinci büyük havaalanı Çin'in Bejing Havalimanı'dır. Yıllık 94 milyonyolcu kapasitesi var. 90 milyon yolcu kapasitesi olacağı belirtilen İstanbul Havaalanı onlardan sonra geliyor. Ayrıca, Çin'de ve Suudi Arabistan'da 220 milyonyolcu kapasiteli iki dev havaalanının inşaatına başlandığını da belirtelim."

"İflah olmazlar"

Bugünkü yazısında isim vermeden İstanbul Havalimanı’nı eleştiren Rahmi Turan'a tepki gösteren Ahmet Hakan "Çekememezlik yapan tipler iflah olmazdır. Onlarla ciddi ciddi tartışmak yerine "Çekemeyen anten taksın" deyip kaçmak mükemmel bir yöntemdir." diye yazdı.

İşte Hakan’ın yazısından o bölüm;

"İstanbul Havaalanı'yla ilgili olarak ağzını açtığında "Yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah Türkiye'ye büyük katkısı olacaktır. Böyle bir dönemde, bu kadar kısa sürede böyle bir eseri ortaya koymak önemlidir" falan demek yerine "ama Çin'deki daha büyük. Ama adını hiç beğenmedik. Ama bakalım gerçekten de ekonomiye katkısı olacak mı? Ama bizim paramızla yapılıyor" falan diyerek çekememezlik yapan tipler iflah olmazdır. Onlarla ciddi ciddi tartışmak yerine "Çekemeyen anten taksın" deyip kaçmak mükemmel bir yöntemdir."

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:33
  1. Ahmet Hakan
  2. Rahmi Turan
  3. İstanbul Havalimanı
  4. Sözcü gazetesi

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