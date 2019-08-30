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Ahmet Hakan'dan Cumhuriyet'in alçaklığına sert tepki: Bunlar iflah olmaz!

Laikçi tetikçi Kemalist paçavra Cumhuriyet Gazetesi, Rahmet-i Rahman'a yürüyen gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefat haberini alçakça bir başlıkla duyurmuştu. İnsanlıktan nasibini almamış paçavraya Ahmet Hakan "Sen iflah olmazsın Cumhuriyet gazetesi" diyerek tepki gösterdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:23
Ahmet Hakan'dan Cumhuriyet'in alçaklığına sert tepki: Bunlar iflah olmaz!

Kemalist tetikçi paçavra Cumhuriyet Gazetesi, İslam’ın yılmaz savunucularından gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefat haberini " 'Şulebaş' başörtüsünün yaratıcısı öldü" skandal başlığıyla verdi. Cumhuriyet’in bu alçaklığına her kesimden büyük tepki geldi.

Ahmet Hakan: Bunlar iflah olmaz!

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "Kılık kıyafet üzerinden yapılan bu türden aşağılamaların artık geride kaldığına inanmaya başlamıştım.Ve fakat bir de ne göreyim! Cumhuriyet gazetesi...Sanki kılık kıyafet özgürlüğü konusunda bir mutabakata varılmamış gibi, sanki yarım asırdır boşuna nefes tüketilmiş gibi, sanki kılık kıyafet söz konusu olduğunda “sana ne/bana ne” ilkesi geçerli hale gelmemiş gibi...Yarım asır öncesindeki o ilkel dürtülerini yeniden harekete geçirmesin mi?" diye yazdı.

Hakan şöyle devam etti;

"Ta yarım asır evvel bunların ağababaları, Şule Yüksel’e gün yüzü göstermemişlerdi.

Aşağılamışlardı, alay etmişlerdi, iftira atmışlardı, yasaklatmaya çalışmışlardı, ihbar etmişlerdi, hapislere düşürmüşlerdi, takibata aldırmışlardı, damgalamışlardı falan...

Ta yarım asır sonra ağababaların ardından gelenler de... Şimdi Şule Yüksel’in cenazesine zulmediyorlar.

Yok yok... Bunlar iflah olmazlar.

Vallahi olmazlar, billahi olmazlar."

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:23
  1. Cumhuriyet Gazetesi
  2. Şule Yüksel Şenler
  3. Ahmet Hakan

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