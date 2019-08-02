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Ahmet Hakan RTÜK'ün kararından rahatsız oldu!

RTÜK'ün başta Netflix olmak üzere internet üzerinden yayın yapan platformlarıdenetlememe kararı 'Hergele' Ahmet Hakan'ı rahatsız etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 19:01
Ahmet Hakan RTÜK'ün kararından rahatsız oldu!

Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yapılan yayınların denetimiyle ilgili yönetmelik yayımlandı. Artık bu platformlar RTÜK’ten lisans almadan bu hizmetleri veremeyecek.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Netflix'e getirilen kısıtlama ve sansürü skandal bir şekilde eleştirerek, "Aslında “Sosyal, psikolojik, toplumsal hiçbir haklı gerekçem yok ama sırf senin rahatını kaçırmak, keyfini bozmak için müdahale ediyorum” demekten başka bir şey değildir" dedi.

İşte Hakan'ın bugünkü "Netflix falan yetişkinlerin bir tercihidir, karışmayın!" başlıklı yazısı: 

Netflix türü zamazingoların durumu farklıdır. Bunlar açısından durum şudur: Üye olup parasını vererek tercih eden izler. Üye olup parasını vermeyenin ruhu bile duymaz. Dikkat! Buradaki anahtar sözcük, “tercih” sözcüğüdür! * Üstelik bu zamazingoların... Çocukların ulaşımını engelleyici teknik olanakları da vardır. * İşte tüm bu nedenlerle... Netflix ve benzerlerine getirilen her türlü denetim, kısıtlama falan... Aslında “Sosyal, psikolojik, toplumsal hiçbir haklı gerekçem yok ama sırf senin rahatını kaçırmak, keyfini bozmak için müdahale ediyorum” demekten başka bir şey değildir.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 19:01
  1. Ahmet Hakan
  2. RTÜK
  3. netlix

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