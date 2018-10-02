Ahmet Hakan, Lale Mansur'un eleştirisini hazmedemedi
Lale Mansur’un Atatürkçü geçinip mütedeyyin kesime tepeden bakanlara karşı eleştirisi, Ahmet Hakan’ı rahatsız etti.02 Ekim 2018 Salı 16:01
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, oyuncu Lale Mansur’a saldırdı. Hakan, Mansur’un yıllardır mütedeyyin kesimi ötekileştirerek farklı bir ülke vatandaşıymış gibi davranan Atatürkçülere yönelik eleştirisini hazmedemedi.
Hakan şunları yazdı:
(...) OYUNCU Lale Mansur, Sabah gazetesine verdiği röportajda Atatürkçülere vermiş veriştirmiş.
*
Yok, Atatürkçüler dindarları aşağılamışmış...
Yok, Atatürkçüler aslında tutucuymuş...
Yok, Atatürkçüler hata üstüne hata yapmışlarmışmış...
*
Yetti artık yahu şu ‘Yetmez ama evet’çilerin bıktırıp usandıran Atatürkçüler eleştirisi...
O kadar yetti ki...
İnsan “Hay başınıza Atatürkçüler kadar taş düşsün” demek dışında tek bir ciddi cümle kurmak istemiyor. (...)
YORUM YAZ