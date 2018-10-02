Ahmet Hakan, Lale Mansur'un eleştirisini hazmedemedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, oyuncu Lale Mansur’a saldırdı. Hakan, Mansur’un yıllardır mütedeyyin kesimi ötekileştirerek farklı bir ülke vatandaşıymış gibi davranan Atatürkçülere yönelik eleştirisini hazmedemedi.

Hakan şunları yazdı:

(...) OYUNCU Lale Mansur, Sabah gazetesine verdiği röportajda Atatürkçülere vermiş veriştirmiş.

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Yok, Atatürkçüler dindarları aşağılamışmış...

Yok, Atatürkçüler aslında tutucuymuş...

Yok, Atatürkçüler hata üstüne hata yapmışlarmışmış...

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Yetti artık yahu şu ‘Yetmez ama evet’çilerin bıktırıp usandıran Atatürkçüler eleştirisi...

O kadar yetti ki...

İnsan “Hay başınıza Atatürkçüler kadar taş düşsün” demek dışında tek bir ciddi cümle kurmak istemiyor. (...)