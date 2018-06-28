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Ahmet Hakan: Erdoğan devreden çıksa...

CHP'liler iyice birbirine girdi!.. CHP aşığı 'Hergele' Ahmet Hakan bile CHP'nin siyasi pasifliğine isyan etti. Hakan, CHP ile ilgili "Siyaseti tamamen karşıtlık üzerinden yapmaya meyilli... O kadar ki... Tayyip Erdoğan devreden çıksa söyleyecek sözü kalmayacak!" diye yazdı.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:03
Ahmet Hakan: Erdoğan devreden çıksa...

24 Haziran seçim sonuçlarıyla birlikte CHP bir kez daha tartışmaların merkezinde. Muharrem İnce'nin partisinden 8 puan fazla alması CHP'lilerin gündeminden düşmüyor...

Ana muhalefet partisindeki başarısızlığı "Neden Muharrem İnce’nin ayrı parti kurması şart?" başlıklı yazısında kaleme alan Ahmet Hakan, bu durumu 8 maddeyle açıkladı:

- MADDE BİR: Örgütlenmesi baştan aşağı laçka!

- MADDE İKİ: Organizasyon yapma yeteneğinden mahrum!

- MADDE ÜÇ: Tarihindeki şan ve şerefi gururla omuzlarken tarihindeki problemlerle özgüvenli bir hesaplaşma içine girecek cesareti yok!

- MADDE DÖRT: Siyaseti tamamen karşıtlık üzerinden yapmaya meyilli... O kadar ki... Tayyip Erdoğan devreden çıksa söyleyecek sözü kalmayacak!

- MADDE BEŞ: Yüzde 20/yüzde 25 bandına hapsolmuş durumda ve işin daha kötüsü partinin kodamanları bu durumdan çok da mustarip değil!

- MADDE ALTI: Markası o kadar yıpranmış, o kadar köhnemiş, o kadar problemli ki... Memlekette işler çok kötüye gittiği anda bile alternatif olarak akla gelmiyor!

- MADDE YEDİ: Partide herkes çok biliyor. Buna mukabil iş yapan yok!

- MADDE SEKİZ: Delegesinin isteğiyle seçmeninin isteği arasında devasa bir fark var!

Yıllar içinde bu hale gelmiş, getirilmiş bir partiyi bırakın Muharrem İnce’yi, başına Atatürk geçse bile kurtaramaz. İşte tam da bu nedenle...
Muharrem İnce...

CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafına birikmiş olan kifayetleri tartışmalı, ihtirasları tartışmasız olan tipleri bırakıp ayrı bir parti kurması şart...

Şu iki hususu hiç unutmayalım:

- BİRİNCİ HUSUS: Seçim süreci boyunca CHP markası, Muharrem İnce’yi ayağından tutup hep aşağı doğru çekti!

- İKİNCİ HUSUS:Muharrem İnce yüzde 30’u, CHP markasından uzak durduğu ölçüde yakalayabildi ve aşabildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:03
  1. chp
  2. ahmet hakan
  3. 24 haziran seçimleri

YORUM YAZ

  • Mehmet AliMehmet Ali11 sa önce
    Musaadenizle goruslerimi aktarmak isterim.bu fırsatı verdiginiz icin tesekkurler.benimki de bir bakis acisi.Hepimizin eleştirilecek tarafı var.soylediklerinizde doğrular da var.bununla birlikte tek taraflı, dışlayıcı, birazda kendi gerçeklerini açıklama becerisi gösteremeyenleri proveke edici, yasadigimiz ortami cennet gibi gostermeniz, hatta bazen her yol mubah algilamasi yaratmaniz uzucu.aklinizca bölüp parçalayacaksınız.karsinizda o kadarda saf değil diye düşünüyorum..kendini savunamamalarini biraz sonra açıklayacağım.once memleketimizin durumuna bir bakalım.dunyaya ronesansta aydınlatma geçerken bizim uyumanız, dünyanın en borçlu, en geri ülkesi haline ve hasta adam olup batmamizi biliyorsunuz.nenen çarık giyerdiyi unutup demokrasi dersi vermeye kalkmamiz üzücü.her yol mubah ve din istismarından baslayalalim.maalesef son 10 yılda oruç tutanların sayısı % 40'lardan %20'lere gerilemiş ( iktidarda dine onem verdigini soyleyen bir iktidar var )ve ozellikle genclerdinden sogumus durumdalar.menfaatciler ülkem varsa ben varımı unutup , kendini profesyonel görme iddiası ile menfaatlerini memleket menfaatlerinin önüne almışlar çoğunlukta.kul hakkı diz boyu, hz ömer adaleti hak getire.isin ehillere verilme gereği bir tarafa 5 liralık ihaleler 15 liraya veriliyor, fark havuza aktarılıyor ve bedavacı yaratılan parazitlere kemik atilarak bagimli bir yapi olusturulmus durumda.sayistay denetim yapamiyor.devlet bankaları zararına belli kişilerin kullanımına,havuz medya finansmanına kullaniliyor; betona yatırım yapılırken insana yatırım yapılmıyor.sonuc ımf'e borç sifir, hasana borç 800 milyar dolar ve üniversite mezunlarının %40'i ıssız.17'ci ekonomi 19'cu olmuş.insan haklarında 109"cu bir ülke.devlet imkanları ve ohalde gölgelenen esit olmayan bir secim.sonuclari manuple edildi ;edilmedi tartışmaları da ayrı bir konu..daha neler, neler.gelelim haksız ve çarpıtılan bazı gerçeklere.ikinci dünya savaşı.ulke birinci dünya savaşının yaralarını sarma uğraşında.bir yandan inönü bizi savaşa sokmama baskılarına göğüs gererken, bir yandan da bu ülke savaşa girerse ne yiyecek, içecek diye erzak depolamak için karne uygulatiyor.elestirilere sizi aç bırakmak zorunda kaldım; babasız bırakmadım diyor.yil 1974 kibris baris harekati.ulkemize bugunku irandan daha agir ambargo uygulaniyor.iran petrolu ile zaten deliyor.zarraflari da biliyoruz.her şey karaborsa.yil 1974 oy oranı %41,5; 1977 oy oranı %41,6 olan chp iktidar olamıyor.koalisyona itiliyor.yil 2002bakp %34 ile iktidar oluyor.chp bunları savunamıyor, anlatamıyor.bir vatandaş olarak benim görebildiğim, düşündüğüm gerçekler bunlar.birde davulla terorist karsilanmalarini, andimizin yasaklanmasini ve her olayda kanma durumlarini etik disi ve uzucu oldugunu dusunuyorum.son bir not, partili birisinin kanun çıkarmadan hukuka kadar yetkili olması, herkesin cumhurbaşkanı olma objektivitesini gösteremeyeceği fikrindeyim.Saygılarımla,
  • serdar61serdar6119 sa önce
    seversin yada sevmezsin ama allah cc nin yarattığı bir insana lakap takamazsın..hiçbir şekilde edebe uygun değildir..
  • DürüstDürüst17 sa önce
    Bu sadece CHP nin değil didişme Ak.P.nin de işine geliyor.chp.öyle büyük hatalar yapıyorki kimse akp.nin hatalarını arayamıyor.
  • doğrucu davutdoğrucu davut19 sa önce
    niye muzdarip olsunlarki onlardın derdi iktidar olmak vatana millete hizmet etmek değilki iş bankası patronluğu (kaymağı)ellerinden gitmesin bir de PKK yok olmasın K.K bunun başka hiç bir amaç ve gayesi yok zaten kapasite desen hiç yok
  • Güçlü bir ana muhalefetGüçlü bir ana muhalefet15 sa önce
    Sag görüşlü bir seçmenin Türkiye başkanlık sistemiyle iki kutuplu bir yapıya gidecektir.CHP bu yapısıyla alternatifi temsil edemez.Ulkede ciddi bir alternatif sizlik vardır.Karsi görüşe yada lidere karşı olmak ülke yönetimi için kimseye birşey kazandirmaz CHP nin ülke yönetimi yonetemiyecegini CHP lilerde biliyor.Bu CHP değişmez.Firsati varken İnce yeni bir parti kurmalı.programinda ülkeyi kalkındırma ekonomi eğitim sağlık vb politikalar olmalı yok laiklik yok barış yok ıvır zıvır olmamalı
  • HasanHasan19 sa önce
    Kesinlikle İnce bir parti kurmalı... CEHAPE marka olarak bitik zaten...
  • AGRAGR18 sa önce
    Vicdanı olan söylesin, CHP nin tarihinde şan ve şeref nerede? Sadece gözyaşı var, İslama zulüm var. CHP nerede cumhuriyet kurmuş, Cumhuriyeti kuran çekirdek kadro CHP ile ters düşmedi mi? Lütfen artık Cumhuriyeti kuran parti zırvalarından vaz geçsinler. Tek yaptıkları iş PKK yı meclise taşımak..... Bu da Cumhuriyete en büyük ihanettir.
  • ihsanihsan19 sa önce
    chp nin tek gayesi hdp pkk fetö ye destek verip türkiyeyi bölmek hala körmüsünüz yuh size
  • Ibrahim GürsoyIbrahim Gürsoy19 sa önce
    Muharrem incenin ayrı parti kurmasını ama teröristlerden arındırarak kurmasını destekliyoruz
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