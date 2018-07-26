Ahmet Hakan Coşkun kimdir?

TGRT’te muhabir olarak çalışan daha sonra Kanal 7’de Ana Haber sunucusu olan Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmakta, Ahmet Hakan, halen CNN Türk’te ise Tarafsız Bölge programını sunmakta

Ahmet Hakan Coşkun 11 Ağustos 1967 tarihinde Yozgat'da doğmuştur. Aslen de Yozgat'lıdır. Babası Hamdi Coşkun Silivri Eski Müftülerindendir. Çocukluğu, babasının müftü yani memur olduğu için, memuriyeti sebebiyle Ağrı, Amasya, Çanakkale ve Balıkesir'de geçti. Lisedeyken, Mavera Dergisi'ne abone oldu. Kitaplara, özellikle edebiyata çok meraklıydı. İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Bir süre Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Üniversitedeyken hikayeler yazdı. Bu hikayelerden bir kaçı Yedi İklim Dergisi'nde yayınlandı.

1993-1994 yıllarında muhabir olarak TGRT'de çalıştı. TGRT'de 'Yankı' haber programını yapan ekip içindeydi. Kanal 7 kurulurken muhabir olarak oraya geçti. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003 arasında Kanal 7 Televizyonu Haber Müdürlüğü'nü ve ana haber spikerliğini yaptı. Kanal 7'de İskele Sancak programını yaptı ve bazı bölümlerini kitap haline getirdi.

2004 yılında Kanal 7'den istifa ederek ayrıldı. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Sabah gazetesinde de çalışan Ahmet Hakan, şimdi yazılarına Hürriyet gazetesinde devam ediyor.

Ahmet Hakan, 2005'ten bu yana, CNN TÜRK'te "Tarafsız Bölge" adlı tartışma programını sunuyor.

Kitapları :

2001 - Neden Milliyetçilik?

2001 - Çeteler, Mafya ve Siyaset

1999 - Sivil, Dayanılmaz Bir Yürek