Ahmet Erdem kimdir kariyeri | Ahmet Erdem nerelidir?
Ahmet Erdem hayatı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bakan yardımcıları atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan getirildi. Peki, Ahmet Erdem kimdir?
Ahmet Erdem 1956 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. Ahmet Erdem İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta gördü. Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara'da tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükûmetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bağımsız üye olarak atanmıştır.