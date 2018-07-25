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Ahmet Erdem kimdir?Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcı mı oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atamalar yapıldı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı. Peki Ahmet Erdem kimdir? Nereli? Daha önce hangi nerede çalıştı?

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:28
Ahmet Erdem kimdir?Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcı mı oldu?

 Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atamalar yapıldı. alışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı. Peki Ahmet Erdem kimdir? Nereli? Daha önce hangi nerede çalıştı?

Ahmet Erdem, 27 Ağustos 2015 tarihinde 63. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildi. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta gördü. Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara'da tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükümetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bağımsız üye olarak atanmıştır.

Ahmet Erdem, 1956 yılında Tokat'ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tokat'talisans öğrenimlerini Ankara'da yaptı. Ahmet Erdem, sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Erdem, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında uzun süre çalıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:28
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