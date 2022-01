Ahmet Emre Bilgili kim? Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Ahmet Emre Bilgili kimdir? Ahmet Emre Bilgili görevden mi alındı?

Ahmet Emre Bilgili 1960 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Adana'da tamamlayan Ahmet Emre Bilgili, üniversite eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Ahmet Emre Bilgili, 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent unvanını kazandı. Ahmet Emre Bilgili daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak atandı.

Aynı zamanda yazar olan Bilgili bir dönem köşe yazarlığı yaptı.

Ahmet Emre Bilgili, 1999 yılında Marmara Üniversitesi'ne atandı.

İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Ahmet Emre Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütüyordu.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, en son 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak atanmış bulunuyor.

Öte yandan Ahmet Emre Bilgili'nin eşi Hamide Bilgili'dir. İki çocuk sahibi Bilgili çifti, doğduktan sonra annesi tarafından hastanede terk edilen Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu aile olan üçüncü çocukları yaptı.

Bilgili’nin Rituals of Condolence as Sociological Dimension of Death: Cases from East and South-east Anatolia, Bir Yeryüzü Gezegeni: Bahçesaray'da Tarih Toplum Ve İnsan gibi kitapları vardır.