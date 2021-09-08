Ahmet Edip Uğur öldü mü? Ahmet Edip Uğur kimdir?

Uzun süredir beyin tümörü ile ettiği ifade edilen Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur'dan acı haber geldi. Uğur'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Babamız Ahmet Edip Uğur Hakk'a yürüdü. 9 Eylül Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camiinden öğlen namazına müteakip, Başçeşme Mezarlığından defnedilecektir" denildi.

Ahmet Edip Uğur kimdir?

Ahmet Edip Uğur 7 Nisan 1950 tarihinde Balıkesir’de doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AK Parti Balıkesir il başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı. 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili. Uğur, evli ve 3 çocuk babasıdır.

2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olmuştur. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento’ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’ da yapan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento’ya girdikten sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 2004-2009 arası Balıkesir belediye başkanlığı yapan Sabri Uğur'un kuzenidir.

İçlerinde İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının olduğu altı belediye başkanının istifası istendi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur başlangıçta bu çağrıya uymadı, Uğur, 30 Ekim 2017 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AK Parti'den istifa etti.

İstifasından sonra yaptığı açıklamada istifaya tehdit ile zorlandığını, bu tehditlerin ailesine, evine kadar ulaştığını belirtti. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 8 Eylül 2021 Çarşamba günü beyin tümörü nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat olan eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi kurucu üyelerinden Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.