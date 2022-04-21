Beşiktaş, İstanbulspor, Adanaspor gibi takımların formasını giyen Ahmet Dursun’un kaç yaşında olduğu, nereli olduğu merak konusu oldu? Peki, Ahmet Dursun hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Dursun kimdir?

Ahket Dursun 25 Ocak 1978'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gedi. Futbola SG Wattenscheid 09'da başlayan futbolcu, 1996'da Kocaelispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. 1999-2003 arasında bir lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş kariyeriyle zirve yaptı. Çin ve Azerbaycan'da da futbol oynayan Dursun, 2014 yılında profesyonel kariyerine nokta koldu. 2016'da memleketinin takımı Tokatspor'da forma giyen Ahmet Dursun 2018'de kariyerine bir kez daha son verdi. Ahmet Dursun, A Milli Takım forması da giymiştir.