Ahmet Demir güven tazeledi

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) Başkanı Ahmet Demir, yeniden güven tazeledi.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 1996 yılından bu yana faaliyette olan derneğin Gençlik merkezinde yapılan kongresinde üyeler tek liste ile seçime gitti.

Kongre sonrası üyelere hitaben teşekkür konuşması yapan KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, kendileri için bunun son dönem olmasını ve yeni genç arkadaşların bu göreve talip olmalarını istedi.

Dernek olarak geçmişte olduğu gibi bu yılda şampiyonalara ev sahipliği yapacaklarını da ifade eden Demir, “ Geçen sene olduğu gibi bu yılda birlikte başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Kulüp olarak daha güzel işlere birlikte imza atacağız. Karabük Off- Road Kulübünün daha iyi yerlere gelmesi için sadece yönetimin değil bütün üyelerimizin fikirlerine ihtiyacımız var ve bunları iyi bir şekilde değerlendirmeye alıyoruz. Kulübümüz TOSFED tarafından tescilli olduğundan günümüzde karşımıza farklı farklı gruplar çıkıyor ve çıkacaktır da. Bu kulübümüzün çok iyi yerde olduğunun da anlamına gelmekte. Geçmişi 1996 yılında başlayan Karabük Off-Road kulübünün bu zamana kadar dirayetli bir şekilde gelmesinin tek sebebi kulüp içerisinde bizimde tabir ettiğimiz gibi ‘Kardoff Kardeşliği’ adı altında insanların birbiri arkasında ve yan yana durmasından kaynaklandığını unutmayalım. Eğer biz bu duyguları kaybedersek ayakta kalma şansımız kalmaz. Biz bu duyguyu kaybetmemeliyiz, arkadaşlığı dostluğu bırakmamalıyız. Karabük Off- Road kulübü kurulduğu günden buyana bize ihtiyacı olan herkesin yanında olmuştur. Kulüp üyemiz olsun olmasın, gelen çağrı üzerine toplanıp yardıma giden bir kulüptür. Mülki amirlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen talepleri ne varsa buna hızlı bir şekilde cevap veren bir kulüp olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Türkiye’de birçok kulübün hayal bile edemediği muhabereye de sahibiz” dedi.

Yapılan kongre sonrası yeniden güven tazeleyen Ahmet Demir başkanlığında Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği yönetimi ise şu isimlerden oluştu; “ Alpay Eliçek, Coşkun Şen, Hakan Çetin ve Recep Vurulmuş. Denetim Kurulu, Şafak Tan Gülmez, Kenan Şentürk, Necip Öksüzoğlu. Disiplin Kurulu ise Mustafa Tekin, Ersin Aydın ve Okan Aslan.”