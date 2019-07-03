Ahmet Dede, poşete karşı savaş açtı

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Gödrenli mahallesinde yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Dikmen, tek kullanımlık naylon poşete savaş açtı. Alışveriş poşetlerinin para ile satılmaya başlamasının ardından yeniden ihtiyaç duyulan pazar çantalarına kendi eliyle dikip bedava dağıtan Dikmen, “Hedefim hem çevreye katkı sağlamak hem de insanlara yardımcı olmak” dedi.

Çevreye ciddi zarar veren naylon poşetlerin para ile satılmasına desteklediğini ancak bir poşete uygulanan 25 kuruş ücreti çok yüksek bulduğunu belirten Ahmet Dikmen, vaktini pazar çantası üretmekle geçiriyor. Her gün onlarca alışveriş çantası üretip bunu çarşı ve pazarlarda bedava dağıtan Ahmet Dikmen, “Eskiden heybe ve içi görünmeyen Pazar çantaları ile alışveriş yapılır kimse kimsenin ne yiyip içtiğini görmez göz hakkı da oluşmazdı. Poşetler yaygınlaşınca herkes herkesin yiyip içtiğini görmeye başladı. Çevreye de ciddi zararı olan bu poşetler para ile satılmaya başlanınca vatandaş mağdur duruma düştü. Ben de aylardır vaktimi Pazar çantası dikerek geçiriyorum. Emekliyim paraya ihtiyacım yok. Gün boyu pazar çantası dikip diktiğim çantaları da ihtiyacı olanlara bedava dağıtıyorum. Tek kullanımlık olmadığı için hem çevreye hem de vatandaşlara faydalı olmaya çalışıyorum” dedi.