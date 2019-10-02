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Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Demokrat Parti için oy istedi

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, yeni hareketlere yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Bayar, sosyal medya hesabından Demokrat Parti için oy toplamaya başladı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:52
Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Demokrat Parti için oy istedi

Bir dönem dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun seçim kampanyalarında da görev alan stratejist Atılgan Bayar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın danışmanlığına geldikten sonra yeni partilere dönük eleştirisini artırdı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan hareketlerinin yeni olmadığını savunan Atılgan Bayar, "Davutoğlu Hareketine de, Babacan/Gül oluşumuna da yeni partiler denemez. Her ikisi de AK Parti’nin yeni sürümleri olmaya aday. Asıl yenilik Demokrat Parti’de inşa ediliyor. Hazırlanan RADİKAL DEMOKRAT DEKLARASYON, Türk siyasetinin kodlarını değiştirecek" dedi.

Bayar, erken seçim olacağını ileri sürerek, "Erken seçim gümbür gümbür geliyor. Demokrat Parti’ye akış hızlandı" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 15:52
  1. Atılgan Bayar
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan
  4. Demokrat Parti

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  • NedimNedim11 dk önce
    Bunu sokakda oy istemeye karsima cikarsa tokatliyacagim.

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