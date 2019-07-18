Canlı yayında konuştu! Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Youtube üzerinden yapılan bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu yeni parti iddialarına ilişkin, "Yaptığım gezilerin ardından başka yol bırakılmazsa geriye parti kurma seçeneği kalır." dedi.

Yeni parti kurması muhtemel eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Youtube üzerinden yayınlanan programda Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin sorularını cevaplıyor. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, yeni parti iddialarına ilişkin de konuştu. 'Başka yol bırakılmazsa...' Davutoğlu, canlı yayında "Yeni bir parti mi kuruyorsunuz?" sorusuna "Yaptığım gezilerin ardından başka yol bırakılmazsa geriye parti kurma seçeneği kalır." dedi.

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