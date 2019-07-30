Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çeken sözler: Erdoğan'ın elindeki güç, Türkiye'ye zarar veriyor

Yeni parti kurması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin bir zamanlar adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verdiğini belirtti. Davutoğlu, "Ancak son üç yılda gözlemlediğim kadarıyla hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler göz ardı ediliyor." ifadelerine yer verdi.

'Erdoğan'ın elindeki güç Türkiye'ye zarar veriyor'

Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek Recep Tayyip Erdoğan'ın elindeki gücün Türkiye'nin "temel yapılarına zarar verdiğini" ve ülkedeki "siyasi kurumların zayıflamakta olduğunu" savundu.

Hâlâ bir AK Parti üyesi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, partide reform yapılması için bir "sorumluluk hissettiğini ancak "çok umutlu olmadığını" söyledi.