0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çeken sözler: Erdoğan'ın elindeki güç, Türkiye'ye zarar veriyor

Yeni parti kurması beklenen Ahmet Davutoğlu, başkanlık sistemine ciddi eleştiriler getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler kullandı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:11
Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çeken sözler: Erdoğan'ın elindeki güç, Türkiye'ye zarar veriyor

Yeni parti kurması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin bir zamanlar adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verdiğini belirtti. Davutoğlu, "Ancak son üç yılda gözlemlediğim kadarıyla hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler göz ardı ediliyor." ifadelerine yer verdi.

'Erdoğan'ın elindeki güç Türkiye'ye zarar veriyor'

Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek Recep Tayyip Erdoğan'ın elindeki gücün Türkiye'nin "temel yapılarına zarar verdiğini" ve ülkedeki "siyasi kurumların zayıflamakta olduğunu" savundu.

Hâlâ bir AK Parti üyesi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, partide reform yapılması için bir "sorumluluk hissettiğini ancak "çok umutlu olmadığını" söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:11
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Skandal sözler
  5. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi
  6. yeni parti
  7. yeni parti kurulacak mı

YORUM YAZ

  • hızırhızır13 dk önce
    O güç Türkiye'ye değil iç ve dış düşmanlarına zarar veriyor. Güç milletin değil mi, kime isterse ona verir. Yazıklar olsun.
  • SelmanSelman25 dk önce
    Bu devrin sadettin kopegi, davutoglu münafığı yine sahnede! Hani su gecen 3 kisilik sputnik ekibi ile roportaji olay olan meshur hoca! Eski Basbakan ve Akp eski genel baskani olan serefsiz yani! Yeni siyasi parti kuracagim diye simdilerde ortalikta cakal gibi dolaşmaya baslayan davutoglu munafigi ne demis bu en son yaptığı genis kapsamli roportajinda ozetle; Her zaman olduğu gibi yine bi ton safsatayi gundeme getirmesini muteakip basta Baskan Erdogan olmak uzere Akp yoneticilerine serzenizte bulunuyor bolca. Sonra kendisine karsi yapilan sözdehaksizliklarin onu yildirmadigi meyanindaki ifadelerinin ardindan yine kendini övüp övüp duruyor. Megaloman hocamizin kendine yönelik bu övgü dolu güzellemeleri arasinda en çarpıcı olani ise "benden hersey olur ama düşük profilli birsey olmaz" lafzi:):):) Bu arada yeni parti kuracagim demiyor ama kurabilirim diyor dansöz kılıklı:) Virt diyor zirt diyor! Lakin butun bunlarin hicbir onemi yok esasen. Zira kendini beğenmiş, kibirli, her seyi kendisinin bildiğini zanneden davutoğlu, halis bir munafik oldugunu kendi agzi ile alenen itiraf etmisti bu röportajda! Sozde devlet sisteminin bozulduğuna dair eleştirileri ve yine Akp oznesinde yasanan sozde yozlasmayi, "dinin siyasete alet edilmesine" baglamisti bizim çok bilmis hoca! Euzu billa... Bu tespiti ve beyanı ile halis bir munafik oldugunu da cumle aleme bir kez daha ispat ve ifsa etmis oldu boylece. Bre haysiyet ve karakter abidesi ayaklarina yatan, seni kansiz munafik köpek, o vakit adama sormazlarmi meydanlar da davammm davamizzzzz diye haykirdigin mevzu neydi??? Davam davam deyu, seni dinlemek icin toplanan muslumanlara hitaben haykira haykira okudugun dini referanslı şiirler neydi??? Sen bizimle eğleniyor muydun? Ilaveten ne demek dini siyasete alet etmek, bre munafik soytari??? Hz muhammed sav efendimiz, rasid halifeler, ashabi kiram ve bunlardan sonra gelen tum salih musluman devlet adami ve yöneticilerinin siyasetleri, dinimizden ayrimiydi? Agzina sakiz yapip çiğneyip cigneyip nefsine gore istedigin yere tukurdugun Devleti Ali Osman'in siyasetinin ana kaynagi neydi??? Butun bunlara ilaveten basta Tr olmak uzere muslumanlarin yasadigi tum ulkelerde islam hakim degilken, Tr dahil cogunda islam i si bile yokken,buna karsin örneğin misir a islami nizam getirmek isteyen mursi gibi salih liderler zulme ugrayip sehit edilmisken yada salih ulemalar bu ulkelerdeki batil nizamlar tarafından hapislere atilmis veya sürgün edilmisken, filistinli ve gazzeli muslumanlar oncelikli olmak kaydiyla dunyanin bircok bolgesindeki muslumanlar dinleri, namuslari ve topraklarini savunmak icin azili kafirler ve bunlar ile birlik olan munafiklar/murtedlere karsi canla basla cihad ederken bile surdurmeye calistiklari nebevi siyaseti göre göre, Tr de ve dolayisiyla Akp de dini siyasete alet ettiler diyorsun oyle mi???La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbinAllah ve nimel vekil. Allah svt seni islah etsin. Sen ve senin gibi halis munafiklarin serrinden, bu ulkeyi ve tum muslumanlari korusun insa Allah.
  • ahmetahmet31 dk önce
    Ahmet hocaeski turkiye zihniyetini yansitmis...diger baskanlik rejimleriyle mukayeseli olarak veya ulkenin icinde bulundugu olaganustu ic-dis konjonkturde baskanlik sisteminin hayati onemde oldugu(varsin beka demesin!), daha 1 senelik tarihi olan yeni sistemi insafli elestirmek ve aksayan yonleri yapici elestirmek iyiniyetli insanlarin isi... ama acil servisteki hayati tehlikedeki hastanin sorunlarini-cozumunu birakip makyaj ve konforundan bahsetmek hakkaniyetli olmaz..
  • SahinSahin33 dk önce
    Namussuzluk ve hainlik tamda bu olsa gerek.bunlarin kani dagdaki teröristten daha bozuk.dağdakini hic olmazsa biliyoruzki terörist.bu soysuzlarla ayni mekani sofrayi paylastik.
  • ahmet ahmet 34 dk önce
    İngilizoğlu bi yürü git
  • Nejdet inci Nejdet inci 38 dk önce
    Sayın davutoğlu kime hizmet etmeye çalışıyorsun söylede bilelim
  • Yunus 16Yunus 1639 dk önce
    Atın bu adamı partiden. SİYASİ FETÖ'CÜLERİN ADINI KOYMAZSANIZ, GEREĞİNİ YAPMAZSANIZ BAŞINIZA DAHA ÇOK İŞLER ÇIKAR.
  • Kamil HOŞOĞLUKamil HOŞOĞLU39 dk önce
    Erdoğanın elindeki güç Türkiyi'ye zarar veriyor demenin mantığı şudur. Türkiyede Müslüman görünümlü münafıklar gerçek Müslümanlardan çok olduğu için onları zarar görmüş kabul ediyor. Çünkü dış düşmanlarımız ülkemizin temelini oyan münafıkları desteklemektedir. Sümme redednahu esfele safilin taifesinin artmakta olduğunu görüyoruz. Çünkü nimetlere karşı şükür borcunu ödeyen bir durumumuz yoktur. E fela tetefekkeruun, E fela ta'kıluun sayhalarını algılayamaz hale geldik. Ülaike Kel en'ami bel hüm edall peronu içersindekilerin kemmiyetlerivar artık...
  • ibrahimibrahim42 dk önce
    SİYASETİ YALNIZCA PARA GÜÇ MAKAM ARACI OLARAK GÖREN SAHTEKAR TÜCCAR KAFALI İNSANLAR OLDUĞU MÜDDETÇE BİRİLERİ GELİR O HIRSINIZIN ZAFİYETİNDEN YARARLANARAK KULLANIR SİZLER O GÜCÜN ANCAK DONDURMA YALAYANI OLURSUNUZ DAVUL TOKMAK HESABI SİYASETİ ALLAH RIZASINI ALMAK VE MİLLETE HİZMET ETMEK İÇİN YAPACAK ÜMMET MİLLET ADAMI YOKMU
  • VeliVeli42 dk önce
    Gül davudoglu bunların derdi parti marti kurmak değil ortalığı bulandirmak parti kuracağız ayağına güya hükümet başarısız ve yetersiz algısı oluşturmaya çalışıyorlar vatandaş da diyecekki bunlar parti kuracagina göre demekki hükümet başarısız akılları sıra böyle düşünüyorlar ulan chp ve sol güruh bile bunlardan karakterli niye çünkü onların ne olduğu belli Allah bu ulkeye tuzak kuranların tuzaklarini başlarına geçirsin bunların nereden talimat aldigi belli
  • MustiMusti43 dk önce
    Filistine gidip gözyaşı dökerek sarılıp ağladığı adam bir yahudiydi filistinli değil.arastrin bu DAVİD oğlunu
  • Cüneyt gundogduCüneyt gundogdu44 dk önce
    Akpartiyi kizdarayim da atsınlar oyununu oynuyor. Bunu haber yapmak herkese eziyet
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 44 dk önce
    Senin gibi insanlarayazık lar olsun hadsızzavallılar
  • RızaRıza44 dk önce
    Fırat dicle arası yahudi hayali devreye girdi onlar da erdoğana karşı içerdeki adamlarını devreye soktular davidi
  • kırıkkırık45 dk önce
    PARTİDEN İHRAÇ EDİN GİTSİN HADSİZİ
  • YusufYusuf45 dk önce
    Bırak bu işleri kekeme david
  • MehmetMehmet46 dk önce
    Ulan david oğlu ulan ...
  • HakanHakan46 dk önce
    Ne dedik arzı mevud yaklaştı fırat patladı içerdeki adamları yahudi dölü öksüz David oğlu harekete geçti
  • HercaiHercai48 dk önce
    İngilizlere konuş sen, ah ah, yazıklar olsun
  • teomanteoman48 dk önce
    Bu adam AK partiden neden istifa etmiyor. Atın bunu partiden
  • Haci CamHaci Cam49 dk önce
    Davutoglu sende mi bir zamanlar tanimmazdim erdogan sayesinde basbakan oldun sendemi brutus
  • HaktanHaktan50 dk önce
    Orijinal fetöcü bu şaşı Davutoğlu

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Oprukçu hemşehrilerini dinliyor
  1. Başkan Oprukçu hemşehrilerini dinliyor
  2. 72 yaşındaki emekli öğretmen motoruyla..
  3. FETÖ’den aranan öğretmen tutuklandı
  4. Başkan Yüce: “Akçay Barajı doğaya..
  5. Melih Gökçek paylaştı, Twitter..
  6. "Çin'den Londra'ya kadar doğrudan..
  7. "Avcı Kız" operasyonunda 99 şüpheli..
  8. Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme..
  9. Mithat Körler, Belediye Başkanı..
  10. Başkan Durgut’dan Ordu Valisi Yavuz’a..
  11. Boko Haram teröristleri öldürüldü
  12. Kütahya’da kamyon otomobile çarptı: 4..
  13. Yaz aylarında tercih edilen gözlükler..
  14. Tekirdağ’da başıboş köpekler 13..
  15. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
  16. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
  17. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
  18. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
  19. Kepez ‘in sokakları tertemiz
  20. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
  21. Selçuklu’da kurban satışı başladı
  22. "Türkiye geçici koruma altındakilerin..
  23. Batur’dan Kemeraltı için tarihi..
  24. Koçtaş'tan banyo ürünlerinde..
  25. Tarihi Mardin’e otopark projesi
  26. Giresun’un Peri Bacaları turizme..
  27. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
  28. Altın fiyatları
  29. Bakan Turhan: "Yılda ortalama 135..
  30. Sanofi ve Birgi Mefar, Türkiye’ye 6..
Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

Günün Karikatürü

30 Temmuz 2019
Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!