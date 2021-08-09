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Siyaset Ahmet Davutoğlu'ndan Marmaris'te 'Orman yangını' provakasyonu
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'ndan Marmaris'te 'Orman yangını' provakasyonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Marmaris'te orman yangınının yaşandığı bölgeleri ziyaret etti. Davutoğlu, bölge halkını 'yanan alanların imara açılması' yalanı ile provoke etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 23:32:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan Marmaris'te 'Orman yangını' provakasyonu

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 156 bin metrekareden fazla alanın yandığı Marmaris’e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, bölge halkı ile yaptığı görüşmede, Anayasamızın izin vermemesine ve iktidar tarafından defalarca aksinin söylenmesine rağmen, vatandaşları 'yanan ormanlık alanın imara açılması' yalanı ile kışkırtmaya çalıştı:

"Yangınlarda bu kadar ağacı kaybettikten sonra hâlâ buralara balta vurmayı düşünüyorlarsa bunlara dur demek hepimizin görevidir. Bende Yörüğüm. Dolayısıyla biz Yörükler ormanın içinde büyüdük. Bu ağaçların her biri ailemizin parçası gibidir. Yanınızdayız."

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