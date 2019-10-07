Ahmet Davutoğlu'ndan Trump'a çok sert tepki: Bu kabul edilemez

Yeni parti kuracağını açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye ekonomisini yok ederim' tehdidine sert çıktı

Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı'na gecikmeden cevap verileceğini belirterek, "ABD Başkanı Trump’ın hiçbir diplomatik teamüle, iki ülkenin tarihsel ilişkilerinin derinliğine ve ortak sorun alanlarındaki işbirliğine yakışmayacak üslupsuz ve saygısız açıklamaları kabul edilemez. Gereken cevap her seviyede hak ettiği şekilde gecikmeden verilmelidir" dedi.

"Yaşananlar..."

Türkiye'nin kendi iradesini koruyacak güçte olduğunu söyleyen Trump, "Yaşananlar Türkiye’nin stratejik ilişkilerinin öngörülemez siyasi aktörlere endeksli süreçlere bağlanamayacağını da bir kez daha göstermiştir. Türkiye her zaman kendi çıkarlarını kendi iradesi ile koruyacak güçtedir" ifadelerini kullandı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullanmıştı.