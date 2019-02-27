Türkiye, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı iddia edilen yeni partiyi konuşmaya devam ediyor. Bir kaç gün önce Yenibirparti.ogr sitesi açılmış ve bu site üzerinden teşkilatlanma çalışmalarına başlayan yeni partinin kurucuları kimler? Sorusu halen gizemini korurken, Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki yeni partinin ne zaman kurulacağı merak konusu oldu.

31 Mart yerel seçim öncesi siyasette kızışma devam ediyor. Ancak mevcut partiler üzerinde değil yeni kurulacak bir parti üzerinden. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddiaları gündemdeki yerini hala koruyor. Önceki gün haber sitelerinde "YeniBirParti" adında oluşumun olduğu ve arkasında ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun olduğu iddia edildi.

Yenibirparti’den ilk açıklama geldi

Dünden bu yana ikiliden bir açıklama gelmezken YeniBirParti sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.İlk tweetini "Başlayalım mı? Hadi Bismillah" ifadeleri ile atan YeniBirParti hakkındaki iddialara cevap verdi. Öte yandan bu oluşumunda resmi internet sitesindeki "Biz Kimiz" alanında da şu ifadelere yer verildi: "Biz, AK Parti iktidarının 16 küsur yıllık iktidarı boyunca başarıları ve başarısızlıkları ile tarihe geçtiğini, bu iktidarın artık yorulduğunu ve milli menfaatlerimizin, bayrağın daha liyakatli, temiz ve genç kadrolarca devraslmasını gerektirdiğini düşünen sorumlulık bilinci yüksel bir kadroyuz."

'yenibirparti.org' ismiyle twitterda açılan bir diğer hesapta tarih verildi. Hesapta kadroların 18 Mart'ta Çanakkale'de duyurulacağı açıklaması yer aldı.

Ahmet Davutoğlu yeni partiyi ne zaman kuracak?

AK Parti'nin küskünlerinden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın, yeni parti girişimlerinde bulunacakkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin bu fikri ilk olarak, ailecek çıktıkları Kaz Dağları'ndaki gezide gündeme getirdikleri konuşuluyor. AK Parti'nin eski önde gelen isimlerinin kuracağı partiye liderlik edeceği söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşlarına, "AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın, biz yola çıkıyoruz" dediği öne sürüldü.

AK Parti'den son dakika yeni parti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin parti kuracağı iddialarıyla ilgili soruyu ise "Bu konunun bir şekilde herhangi bir açıklama yapılmadan, bir değerlendirme yapmanın da doğru olduğunu zannetmiyorum. Hele hele isimleri konuşmanın hiç doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir açıklama ya da fiili bir durum olmadığı sürece bu konular hakkında açıklama yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorum" diyerek cevapladı.