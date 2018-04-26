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Davutoğlu: AK Parti dışında hiçbir siyasi hareketin içinde yer almam

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hakkında spekülasyonlara nokta koyarak AK Parti dışında hiçbir siyasi hareketin içinde yer almayacağını belirtti.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:11
Davutoğlu: AK Parti dışında hiçbir siyasi hareketin içinde yer almam

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hakkında spekülasyonlara nokta koyarak AK Parti dışında hiçbir siyasi hareketin içinde yer almayacağını söyledi.

Davutoğlu'nun açıklamaları:

Birkaç gün içinde şahsımla ilgili yapılan yorumlar konusunda kanaatimi paylaşmak isterim. Her zaman ilkesel davrandım. Akademik hayatta da, devlet hayatında da. 

Her şeyden önce herhangi bir fikrin ya da siyasi tavrın meşru olması için insanoğlunun onurunun, canının, düşünce ve inanç özgürlüğünün korunması esastır. Hukuk ve adaletin tesis edilmedi. Liyakatın ve hliyetin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi anlayışı içinde olduk. Siyaseti ve fikri faaliyetleri anlamlı kılan bu ilkelerdir.

AK parti'nin bu kurucu ilkelerle birlikte tarih sahnesine çıkması Türkiye için bir dönüm noktası. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı başlayan bu hareket büyük ümit kaynağı olmuştur. Ben de bu ilkelerin hayata geçmesi için gece gündüz çaba sarf ettim. Biz millete borçluyuz. Bu siyasal varoluşu anlamlı kılan hareket olarak gördüğüm AK Parti için hiçbir faninin terk etmeyi düşünmediği makamları bıraktım. Yapılan hiçbir fedakarlıkta da tereddüt göstermem. Her türlü hakarete sabırla mukabele ettim. 

3 hususun net bir şekilde bilinmesini isterim.

Sayın Abdullah Gül'ün daveti üzerine birçok spekülasyon üretildi. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları ve başbakanlar benimle görüşme davetinde bulunduğundan bunu yerine getiririm. Bununla ilgili spekülasyonlara da prim vermem.

Biraz önce zikrettiğim temel kurucu ilkeleri ile bütün enerjimi vakfettiğim AK Parti hareketine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeği diğerinden üstün değildir. Bu bağlamda AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmam. Böyle bir şey yapacaksam bu kimliğimi bırakarım. Bırakmaya da niyetim yok. Bu bağlamda AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır. 

Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil. 

Kaygılarımı gerekli gördüğüm zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile de, kamuoyu ile de paylaşacağım.

Başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve hangi isim altında olursa olsun bütün terör örgütleri ile verilecek mücadelede en ön safta olmaya devam edeceğim. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:11
  1. Abdullah Gül
  2. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET3 dk önce
    helal olsun. sonunda , kardeşlik, vefa , karakter , şerefli olma kazandı. Eğer diğerleriyle işbirliği yapsaydı bu özelliklerden yoksun bir şekildehatırlanacak ve sessizce bu dünyadan göçüp gidecekti.
  • sedatysedaty9 dk önce
    BU AÇIKLAMAYI DÜN veya DAHA ÖNCE YAPACAKTIN.
  • MİSAFİRMİSAFİR11 dk önce
    ÇOKTATIN TIN .....
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