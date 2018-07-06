Cumhurbaşkanı yardımcıları Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu Ali Babacan mı? Yeni kabine listesinde bomba iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinenin pazartesi akşamı açıklanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede AK Parti dışında isimlerin olacağını ifade ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, cumhurbaşkanı yardımcılarının eski bakanlardan veya milletvekili adayı olmayan isimlerden olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin Meclis'te yemin ettikten sonra görevlerine başlayacak. En çok da yeni kabinede kimlerin olacağı ve cumhurbaşkanı yardımcılarının kim olacağı merak edilirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, pazartesi günü açıklanması beklenen kabineye ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Elitaş kanaatime göre cumhurbaşkanı yardımcıları eski bakanlardan milletvekili olmayanlar var onlardan tercih edebilir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI ESKİ BAKANLARDAN OLACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından sonra, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, eksi Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı veya kabinede yer alacak isimler olduğu konuşulmaya başlandı.

BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç 25 Mayıs 1948, Bursa'da doğdu. Lise eğitimini Manisa Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir dönem serbest avukat olarak çalıştı. Millî Selamet Partisi'nin Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı ve Manisa İl Başkanlığı'nda çalıştı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nden Manisa milletvekili olarak meclise girdi. Bunun yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu´nda da görev yaptı. 1999'da partinin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi ile yeniden meclise girdi. Burada Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Bu partiden 2001 yılında Manisa milletvekili olarak seçildi. 2002 Kasım ayında yapılan TBMM seçimi'nde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Başkan adayı oldu. Yapılan seçimleri kazanan Arınç, 22. TBMM Başkanı olarak göreve başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde başkan seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde de aktif olarak yer aldı. Arınç, 2 Ocak 2014 tarihinde KIRSİAD isimli derneğin açılış töreninde yaptığı açıklamada siyaseti bırakacağını açıklamıştı.

AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 1983–84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde de doktorasını yaptı.

SİYASET BİLİMİ BÖLÜM KURUCUSU

1990 yılında, Malezya International Islamic University’de yardımcı doçent unvanı ile çalışmaya başladı. Üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü. 1993 yılında Doçentlik unvanını aldı. 1995–1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1998–2002 yıllarında, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Akademilerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

BAŞBAKAN BAŞMÜŞAVİRLİĞİ

3 Kasım 2002 yılında yapılan genel seçimlerin ardından 58. Cumhuriyet Hükümeti döneminde, Başbakan Başmüşavirliği ve Büyükelçilik görevine atanan Davutoğlu, 59. ve 60. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bu görevlerini sürdürdü.

1999–2004 yılları arasında Profesör unvanı ile Beykent Üniversitesinde, üniversite yönetim kurulu üyeliği, senato üyeliği ve uluslararası İlişkiler bölümü başkanlığının yanısıra, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde de misafir öğretim üyeliği yaptı.

Davutoğlu'nun dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunmaktadır. Ayrıca eserleri Japonca, Portekizce, Rusça, Arapça, Farsça ve Arnavutça başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edilmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 60. Dışişleri Bakanı olarak atandı. 61. Hükümette aynı görevi yeniden üstlendi.

62. HÜKÜMETİN BAŞBAKANI

Ahmet Davutoğlu, 21 Ağustos 2014 tarihinde AK Parti'nin yeni genel başkan ve 62. Hükümetin Başbakan'ı olarak seçildi.

ALİ BABACAN KİMDİR?

4 Nisan 1967 senesinde Ankara'da hayata gözlerini açtı. 1985 senesinde TED Ankara Koleji'ni birincilikle tamamladı. 1989 senesinde ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle bitirdi.1990 senesinde Fulbright burs hakkı kazanarak, Amerika'ya gitti. 1990-1992 seneleri arasında Amerika Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında kendini geliştirdi.1992-1994 seneleri arasında, ABD'den finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak görev aldı. 1994 - 2002 seneleri arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını devam ettirdi.



2001 senesinde AK Parti Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi olarak siyaset hayatına atıldı. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve AB ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev üstlenmişti. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevini sürdürdü; 1 Mayıs 2009 senesinde yapılan kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na teslim etmişti. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.



22, 23 ve 24. Dönemde Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.